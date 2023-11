¿Dónde está Luis Ángel, el niño secuestrado hace más de un año?

Anderson Daniel, expadrastro del menor, está acusado de haberlo raptado.

A casi dos años de un día que parecía normal, pero se convirtió en trágico, la investigación sobre cómo desapareció Luis Angel, no aporta ningún rastro, ni de que esté vivo, ni muerto. El niño de ocho años no aparece y las autoridades, según los familiares, en su debido momento no hicieron lo suficiente para encontrarlo.

Ángel es un niño de seis años que mientras jugaba con sus hermanitos en Vicente Noble desapareció el seis de febrero del 2022. El pequeño pertenece a una familia compuesta por cuatro hermanos y su madre.

Momentos antes de la desaparición del niño

Aquel día la madre se encontraba fuera de la ciudad. Narra como los últimos días habían sido difíciles debido a la intensidad de las amenazas de su expareja, quien es también el padre de su hijo menor. Se refiere a Anderson Daniel Pérez González, la persona que fue su pareja durante cuatro años.

Explica que había salido a Barahona desde el día anterior, cuando recibió una llamada, del hombre del que estaba tratando de huir, diciéndole «que le iba a dar a donde más le dolía y que ella se arrepentiría de sus decisiones».

Sin embargo, cuenta que atemorizada con las llamadas de amenazas, decidió ir al Destacamento Policía Nacional Vicente Noble a querellarse en contra de él. A este punto la familia le recomendó no denunciar para evitar que el panorama fuera más difícil y le insistieron en ir por las buenas a un acuerdo.

Explica que cuando llegó al lugar, las autoridades le dijeron que debía ir al siguiente día, que era lunes. Frustrada regresó a su casa.

En ese momento la atención se centra en los adultos, no en los niños, quienes se mantenían junto a otros amiguitos jugando en las afueras. Las insistentes expresiones de su expareja le hicieron pensar que el hombre se quitaría la vida. Por lo que aumentó su preocupación por el niño que él tenía.

La madre del niño, nombre que se omite para cuidar de su integridad, cuenta como contacta a Daniel para encontrarse a hablar. Por lo que cuando llegó esta no lo encuentra en el lugar citado. Junto a su cuñado acordó que se encontrarían con él en el Sindicato de Tamayo. En ese entonces, no hablaron, por temor de esta hacia el acusado.

Ya era muy tarde

Cuando regresó a su hogar, según cuenta la dama, encontró a su hermana buscando de manera desesperada a su hijo Luis Ángel. Nadie sabe en qué momento específico desapareció, de inmediato se inició una búsqueda. Tras horas corrió la voz por el barrio.

A pesar de que desde el principio el ex fue acusado, este se negó de que había sido quien cometió este hecho.

Este nunca nos ayudó a buscar a mi hijo Madre de Luis Ángel

Asegura que días después de lo que ocurrió, alguien llamó pidiendo una recompensa de dos millones de pesos como rescate para la entrega del niño.

Una trazabilidad realizada por el DICRIM establece que la llamada se realizó desde el número 829-481-8931, una tarjeta insertada dos días antes del crimen al aparato que se utilizó. Estaba registrado a nombre de Yohanny Mendez desde el 2020. Las autoridades detuvieron mediante orden de arresto a Yohanny Méndez y Anderson Pérez se entregó a través del alcalde de su distrito municipal.

A pesar de que fueron analizados por orden judicial 11 teléfonos celulares, ninguna de las geolocalizaciones y allanamientos permitieron dar con el paradero del niño. Aunque cabe resaltar que el aparato más importante que era el celular en posesión de Anderson Daniel Pérez González se entregó a las autoridades formateado, por lo que cualquier información sobre dónde estuvo el hombre con el niño, si efectivamente ocurrió así, fue borrada.

El caso, actualmente en juicio de fondo, se enfrenta a la búsqueda de una condena con el reto de demostrar que hubo un crimen aunque no haya cadáver.

Sin embargo, el pequeño de dos años afirmó estar ese día con Luis Ángel y su padre Daniel, pero este solo recuerda los hechos hasta un punto.

Víctima de agresión sexual

El procurador Ulises Guevara Félix comenzó a contactar a la protagonista de esta denuncia. Este le hablaba frecuentemente vía WhatsApp.

Dice haber perdido la cuenta de cuántas veces visitó el Palacio de Justicia de Barahona con la ilusión de que significara alguna presión para la investigación. Denuncia que Guevara aprovechó su condición vulnerable para seducirla, haciéndola sentir a la vez que la estaba protegiendo. Es como fue a parar a los pies de un fiscal, a quien acusa de agresión sexual.

El contacto se fue haciendo cada vez más frecuente y más sexualmente sugerente. La madre dice que en ocasiones cuando la veía llorar la hacía sentir invadida. Aunque él repetía palabras que le hacían sentir en refugio, en medio de un escenario que ella no controlaba y él sí, narra como la comunicación pasó a lo personal.

El representante del Ministerio Público llamó a la víctima para un encuentro sexual virtual, mismo que quedó grabado y que ha sido utilizado para abrir un expediente en contra de este. Para la Corte de Apelación de Barahona en la inspectoría general de la República.

La Ley Orgánica del Ministerio Público y el reglamento disciplinario prohíben que un miembro del Ministerio Público que se involucre de algún modo en una investigación tenga relaciones sexuales con una usuaria o usuario en estado de vulnerabilidad

El expediente contra Ulises en la inspectoría del Ministerio Público busca demostrar que tiene antecedentes involucrándose en expedientes de la Fiscalía antes de que lleguen a la jurisdicción de apelación en el interés de influir en las decisiones, según explica el abogado Gómez Rubio.

De ser confirmadas las evidencias, el procurador Félix sería posible las sanciones disciplinarias que irían desde su destitución hasta un juicio penal.