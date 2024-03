Muerte de bebé en guardería deja a una madre con más preguntas que respuestas | Desclasificado

La muerte de una de bebé de cuatro meses ha causado conmoción, luego de que la madre de la niña pasara a buscarla a la guardería donde era cuidada y la mujer encargada de cuidarla se la entregó muerta con la vaga explicación de que se descuidó de la bebé y se quedó dormida. El hecho ocurrió en el sector Los Frailes II, Santo Domingo Este.

El equipo de investigación del programa Desclasificado, con la periodista Addis Burgos, tuvo acceso a imágenes exclusivas de la niña muerta llena de moretones y hematomas en la frente, lo que dejan en evidencia que no se trata de una simple muerte súbita, sino de que pasó algo más con esta bebé.

Se trata de la bebé Franyeli Elizabeth Encarnación, de apenas cuatro meses, era el milagro tan esperado de su madre, Jhandys Massiel Pérez, quien luego de dar a luz dos niños, su sueño era tener a su princesa, la pequeña que apenas empezaba a vivir, estaba saludable y llena de vida.

La madre de la niña responsabiliza a Milagros López Lucas de la muerte de la pequeña.

Madre de bebé fallecida cuenta que había perdido la ilusión de tener una hija

Jhandys Massiel Pérez, de 32 años, había perdido la ilusión de volver a ser madre. Esto, luego de pasar por un doloroso proceso hace dos años tras haber batallado con la pérdida de un embarazo. También había presentado unos quites hemorrágicos que dañaron su ovario izquierdo. Tras todo esto, los médicos le dijeron que ya sería imposible volver a quedar embarazada, por lo que su sueño de tener una niña quedaron truncados en ese momento. Manifiesta que cuando menos lo esperaba quedó embarazada, lo que lo describe como un milagro que tanto le había pedido a Dios.

En una entrevista para Desclasificado, Jhandys Massiel narra que la niña nunca se había enfermado. Manifiesta que desde que nació, la niña siempre estuvo fuerte y nunca se había enfermado. Cuenta, además, que la pequeña tampoco presentó ningún problema de salud en su corta vida.

“Mi bebé nace el 18 de septiembre del año pasado, mi bebé me la entregaron, una bebé sana, no tenía problemas respiratorios, no tenía ningún problema”, expresó Jhandys Massiel Pérez.

Esta familia cuenta que estaba viviendo un sueño hecho realidad con la llegada de la niña de sus ojos, sin imaginarse que la tragedia que al poco tiempo tocaría sus puertas.

La última vez que vio a su hija con vida

La madre de la bebé narra cómo fue el último día que vio a su niña con vida y como a las pocas horas de haberla dejado en el lugar que debían de cuidarla se la entregaron muerta.

“El jueves pasado que era 15, a las 12:40 p.m. cuando ya yo salgo de mi colegio que siempre despacho a todos los alumnos corriendo para ir a buscar mi bebé, traigo las pertenencias a la casa y voy con mi niño y un alumno que si no me acompaña uno me acompaña el otro, porque yo no tenía coche y siempre andaba con bultos de la bebé y andaba los viernes con las corchas y todo lo que la doña me da” Jhandys Massiel Pérez

Continúa narrando los hechos del pasado jueves 15 de febrero, cuando en aquella guardería donde pagaba para que la señora Milagros López, le atendiera a su hija.

“Cuando yo voy el señor todos los días él no está en la puerta y ni la doña y yo tuve que arrempujarle la puerta porque él siempre la llamaba a ella para avisarle que yo llegue y siempre estaba ahí para recibir los niños que llegan a esa casa a esa hora del colegio, porque aparte de mi bebe ella tenía una de dos años y había más niños en la marquesina durmiendo a esa hora no sé a qué hora ella le da comida, los baña, pero ya a las 12 que yo llego están todos durmiendo en la marquesina” Jhandys Massiel Pérez

Explica que desde que entro al lugar a buscar su niña, noto algo muy extraño. Y es que la señora Milagros López estaba diferente, una situación incómoda en la que presentía que algo no andaba bien con la niña.

“Tuve que llamar más de lo normal y ella salió riéndose de allá para acá dique hay ya viene el fin de semana y yo hay si vamos para el campo tengo dos años que no voy y nos vamos todos para el campo y ella hay sí, y le dice a Misael, mi bebe de seis años me voy a quedar con tu niña y yo me quedo, pero Dios mío, en mi mente porque tanto hablar si nunca había visto en lo que tengo del 08 de enero que llevo mi bebe que ella dique hable conmigo por más que yo la conoció” Jhandys Massiel Pérez

Al ponerle tantas trabas para entregarle a su bebé, Jhandys Massiel Pérez, se desespera y le pregunta que donde está y que se la entregue. Tras las interrogantes, de acuerdo con Jhandys Massiel la mujer le respondió de una manera fría y despiadada, al informarle que su hija estaba muerta. Describe que el momento escucho las palabras más difíciles que una madre pueda escuchar.

“Yo le dije, pero búsqueme la bebe y ella como que se arrecuesta de la pared, yo sentía como que pasa que no me la busca y ella dijo bueno, pues déjame buscártela y aún salgo para la galería a decirle al alumno que no se desespere que ya casi nos vamos que, qué raro que ella no me quiere entregar la niña, que pasa rato y veo como que no me la da” Jhandys Massiel Pérez

Describe el momento en el que le entregaron a su hija muerta como el más doloroso y triste de su vida. Afirma que jamás olvidaría lo sucedido.

Mujer entrega el cuerpo de la niña sin ningún sentimiento

Según Jhandys Massiel Pérez, la mujer le entregó a su niña muerta, sin ningún sentimiento que reflejara algún tipo de preocupación o angustia. La muerte de esta bebé ha dejado a esta madre sin explicación.

Por las condiciones en que se encontraba el cadáver de la bebé al momento de entregársela, la madre asegura que a su hija le paso algo más que le ocasionara la muerte y que esta mujer no ha querido decir.

Jhandys Massiel Pérez dice que todavía no entiende como esta mujer nunca llamó al 911 o la llevo al médico. Dice que aún no existe explicación de por qué la dejo ahí hasta que perdiera signos vitales. Tampoco entiende porque la mujer esperó a que ella la pasara a buscar y para entregársela muerta.

Jhandys Massiel Pérez, dice que su pequeña no tenía signos de vómitos en la nariz y que solo presentaba la cara de color negro y con hematomas visibles color verde. Asegura que su hija no murió por una muerte súbita sino por los moretones que presentaba en su frente producido por algún golpe o caída.