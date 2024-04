Se cae sistema de chequeo de Migración en Aeropuerto Las Américas

Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (AERODOM), confirmó que ha habido intermitencia en el sistema de chequeo y registro de la Dirección General de Migración, por lo que se han registrado largas filas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Mientras que Migración anunció que técnicos han trabajado de manera intensa para volver a la normalidad.

En el Aeropuerto Internacional Las Américas se habría producido intermitencia en el sistema de chequeo de la Dirección General de Migración, lo que supuestamente provocó retrasos en la entrada y salida de los pasajeros.

La información la confirmo vía telefónica Luis José López, director de comunicación de AERODOM.

Por su lado, el director de Migración dijo que problema está resuelto.

“No ha habido caos. En esta semana, se ha presentado dos situaciones de aeropuertos y es que el sistema se ha puesto un poquito lento. Se puso lento en el día de hoy, nos comunicamos con el suplidor que es Dell y ya el problema está resuelto”, dijo Venancio Alcántara, director de Migración.

“El aeropuerto está normal, vayan a ver que no hay filas, que no hay ningún problema. Así que los dominicanos y extranjeros que vayan a viajar, que tengan la tranquilidad de que sus vuelos no se van a retrasar con nosotros y que no va a haber ningún problema”, agregó.

Pasajeros consultados a la salida del Aeropuerto José Francisco Peña Gómez, expresaron que el proceso es rápido.

“Fue rápido, fue breve y fue muy decente”, dijo Rosa Marte, pasajera.

“Todo bien, todo bien. Todo estaba normal”, indicó Guillermo de la Rosa, pasajero.

Personas consultadas fuera de cámara aseguraron que las dificultades en el proceso se producen en horas de la mañana.

POR RAFAEL LARA