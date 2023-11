Abogado de Báez Figueroa defiende legalidad de acciones emprendidas por el empresario

El doctor Rafael Melgen Semán, representante de Báez Figueroa, también que se entregue la auditoria de la liquidación de los bienes de Baninter.

Santo Domingo, R.D.-El abogado del empresario Ramón Báez Figueroa, Rafael Melgen Semán, defendió que las acciones legales que realiza su defendido esta revestidas de legalidad.

Asimismo, el jurista consideró que no entregar los informes de auditoría de liquidación de los bienes del desaparecido banco Baninter no es legal. Al tiempo de defender que esa es información pública, por lo que no se justifica la no entrega de esa información.

El doctor Rafael Melgen Semán fue entrevistado en el programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes que se transmite por CDN Canal 37.

Julissa Céspedes: Esta noche, el doctor Rafael Melgen Semán, abogado de Ramón Báez Figueroa, aclara su posición legal sobre el comunicado que ha emitido el Banco Central. ¿Doctor, qué tiene usted que decir? Aclarar para la gente que no comprende lo que ahí dice y si es legal o no lo que está haciendo el señor Báez Figueroa.

Rafael Melgen Semán : Lo primero es que lo que está haciendo Ramón Figueroa es legal. Lo segundo, el comunicado del Banco Central. Incrimina al mismísimo Banco Central y a la Comisión Liquidadora. ¿Por qué yo digo que lo incrimina? Por la sencilla razón de que trata vanamente de redituar lo que se alegó en el año 2003. Eso está fuera de discusión. Que Ramoncito fue juzgado y condenado. Ese no es el punto. Aquí el punto que tiene el deber moral y legal de contestar, de responder el Banco Central no solamente a Ramón Figueroa, sino a todo. A todo, a todo el pueblo dominicano, a todos los ciudadanos dominicanos. ¿Es qué se hizo con la liquidación? ¿Eso es lo que se le ha estado pidiendo, cómo se manejó, cómo se liquidó el patrimonio de Baninter?

Defensor Báez Figueroa demanda entrega de auditoría

Julissa Céspedes: ¿Es legal que no se haya entregado la auditoría que hizo el Banco Central al señor Báez? Rafael Melgen Semán : Imposible. ¿Cómo va a ser legal? Según una información pública que tiene necesariamente obligatoriamente que darla a conocer, la ordenaron ellos, entonces tienen que darla a conocer. Eso es lo natural, lo normal.

Julissa Céspedes: Sobre el comunicado. ¿Qué piensan ustedes, la representación legal o usted?

Rafael Melgen Semán : El Banco Central vuelve a utilizar. Los mismos argumentos, los mismos gastados, no desgastados, los mismos gastados argumentos de siempre que Ramón Figueroa fue condenado, que Ramón Báez Figueroa es un delincuente, que Ramón Figueroa es esto es lo otro. Pero, te reitero, no se trata de eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos respondiendo muy superficialmente, haciendo calificaciones de ese comunicado. Pero, lo que nos proponemos es contestar punto por punto. ¿Naturalmente, tú me dirás te te harás la pregunta Por qué no lo hemos hecho todavía? Porque el expediente de Baninter, la liquidación de Baninter, es muy densa, muy difusa. A medida que uno se va adentrando y va profundizando, uno se sorprende. La cantidad de anomalías de irregularidades. Yo he llegado a la conclusión lamentable de que esa liquidación constituye. Un desvalijamiento. De ese patrimonio. Eso fue sencillamente desvalijado.

Julissa Céspedes: Cuando ustedes dicen que fue desvalijado o que fue mal dividido o mal liquidado. Tienen pruebas?

Defensor Báez Figueroa afirma hubo corrupción en liquidación Baninter

Rafael Melgen Semán : Sí, tenemos. En muchos casos tenemos pruebas.

Juisssa Céspedes: ¿Hubo corrupción en la liquidación de Baninter?

Rafael Melgen Semán : Sí hubo corrupción en la liquidación de Baninter.

Julissa Céspedes: ¿tienen identificados los responsables?

Rafael Melgen Semán: Bueno, nosotros sometimos una instancia al Ministerio Público para que con lo que nosotros tenemos y lo que el Ministerio Público, que por ley debe hacerlo, investigue, arroja esa investigación. Saldrán a la luz muchas cosas.

Julissa Céspedes: ¿Han recibido respuesta del Ministerio Público?

Rafael Melgen Semán: Lamentablemente no.

Julissa Cespedes: ¿Tienen esperanza de recibir?.

Rafael Melgen Semán : Sí, claro, claro. Doña Miriam Germán es una procuradora y el equipo que la acompaña, que tiene un interés en que expedientes de esta naturaleza se encaminen, se investiguen. Aquí no estamos diciendo que nadie es culpable. En principio podríamos mutar y tenemos el derecho de mutar nuestra denuncia a a una querella, pero no lo vamos a hacer todavía. Porque tenemos esa esperanza de que doña Miriam y su equipo investiguen, investiguen y establezcan las responsabilidades de cada cual.