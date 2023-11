Sanrto Domingo, R.D.-El ex banquero Ramón Báez Figueroa rompió el silencio durante una entrevista a la periodista Julissa Cespedes en su programa de investigación Reporte Especial.

La entrevista inició con una simple pregunta, quien es Ramón Báez Figueroa ahora. A lo que ex convicto respondió “en este momento un simple ciudadano”.

A continuacion algunas de las preguntas realizada a Báez Figueroa

Julissa: ¿Quién es Ramón Figueroa en este momento?

Ramón Baez Figueroa: En este momento es un simple ciudadano. Al fin. Porque tuve diez años en prisión, después cinco sin mis derechos constitucionales retornados, sin. No sé el motivo, la razón sabe Dios. La razón era para que no ocurriera lo que está ocurriendo ahora. ¿Eh? Y vive una vida sencilla y tranquila. Hasta ahora.

Julissa: Cuando usted dice que tenía retenido sus derechos personales. ¿A qué se refiere?

Ramón Baez Figueroa: Bueno, cuando tú cumples la condena, se supone que te restablecen todos tus derechos. Claro.

Julissa: Los que estaban suspendidos por ser preso.

Ramón Baez Figueroa: Suspendido por estar en prisión.

Julissa: ¿Cómo se los restituyeron a usted?

Ramón Baez Figueroa: Cómo me los.

Julissa: ¿Restituyeron?

Ramón Baez Figueroa: ¿Después? A los cinco años. Tuvimos una yendo a jueces y jueces para poder lograrlo. Y al final del 5.º año, pues no hubo una sentencia retornando esos derechos.

Julissa: ¿Y cuál era la razón para mantenerlo inhabilitado durante tanto tiempo?

Ramón Baez Figueroa: No, no, así como no se podía hacer una cosa. ¿O sea, no te daban una explicación realmente que el juez que estaba lo habían quitado? O sea, cosas que tú dices. ¿Bueno, y qué es esto? Entonces llega un momento que a lo mejor ni siquiera averiguar.

