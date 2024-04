El problema de violencia obstétrica en RD 

Santo Domingo. – Cuando una mujer da a luz, el trato que recibe se queda grabado en su memoria para siempre, a veces esa atención puede ser negativa, ya que muchas madres relatan ese suceso como si fuera una pesadilla.

Este tipo maltrato es violencia obstétrica y Republica Dominicana no es la excepción.

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite por CDN Canal 37, presentó los testimonio algunos casos, donde mujeres recién paridas son víctimas de actos inapropiados en los centros de salud.

En hospitales y clínicas, si una adolescente va a dar a luz o una mujer adulta, el maltrato en la sala de parto no discrimina. Puede expresarse con burlas, insultos, menoscabo de sus necesidades y en ocasiones hasta maltrato físico.

Esta práctica invisibilizada, muchas veces es ignorada por las parturientas, debido al desconocimiento. Asimismo, constituye una discriminación de género, una violación de derechos humanos.

La violencia obstétrica no es nada nuevo, pero continúa siendo desconocido su significado por muchas mujeres en la República Dominicana.

La violencia obstétrica desencadena algunas secuelas e incluye una serie de comportamientos y omisiones que ponen en juego la integridad emocional de la madre. Además, se relaciona con importantes alteraciones a nivel psicológico que son las más comunes y en ocasiones, las más severas.

De forma anónima, una madre de 22 años, al tener su primer hijo en un hospital público contó su traumática historia al equipo de Reporte Especial, donde sostuvo que, en medio del dolor que sentía por las contracciones, la dejaron abandonada en un cuarto del centro de salud.

Mientras que otra joven madre de 25 años, quien prefiere mantener su identidad anónima, establece que los maltratos durante la atención obstétrica son tan comunes que se han normalizado en la sociedad y quienes lo sufren temen hacer público el suceso.

Este mismo trato fue recibido por Ana Raquel Encarnación, en un hospital del gran Santo Domingo, cuando perdió su primer embarazo.

“Mi mala experiencia traumática fue cuando esa señora, ese médico o ese animal, por así decirlo, me tiene en la camilla y yo le digo me duele, me duele y según ella ya me había puesto anestesia, pero es que yo estoy sintiendo todo igualito, me dijo cállate, cállate para que oigas la anestesia que ustedes cuando están en lo suyo no se acuerdan de otra cosa, ahora si te duele”.

Ana Raquel Encarnación, Joven madre