Muerte de Bismar Flores a manos de policías revive herida en muchas familias en RD

Santo Domingo. – Una patrulla de la Policía Nacional le quitó la vida a balazos a un joven que se desplazaba en una motocicleta junto a un amigo, tras supuestamente confundirlo con un sospechoso, incidente registrado el 8 de marzo del presente año, en el sector La Torre del municipio Villa Altagracia.

Se trata del caso de Bismar Flores, de 18 años, incidente que toca la sensibilidad y revive la herida sin cura de muchas familias dominicanas, quienes han tenido que aprender a vivir con el dolor de perder a un ser querido a manos de miembros de las fuerzas del orden.

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes investigó esta tragedia para la familia Flores y la impotencia que vive en su reclamo de justicia.

Según el testimonio de la familia, Bismar Flores salió de su casa con dos amigos en una motocicleta para llevar a uno de ellos a su residencia. De regreso él y Deyvi Rosario fueron interceptados por una patrulla policial que se desplazaba en la camioneta e intentó derribarlos y luego fueron atacados a tiros.

Era una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), integrada por el capitán Baudilio Brand Bello, el cabo Franklin Basilides Cusihuallpa y los rasos Dalyn de la Rosa, Braulio Salas y Alejandro Tineo.

“Tengo una sed de justicia, porque Bismar no merecía esto ni nosotros tampoco. Nunca tuvo nada con la justicia y nunca estuvo preso”.

Según la solicitud de medida de coerción presentada por la Fiscalía, Bismar Flores murió de herida de bala que le habría propinado un agente.

Por este hecho, la jueza Sudelgi Rosario Mena, ordenó el arresto el 14 del mismo mes de los cinco implicados. Sin embargo; solo se ha arrestado y solicitado medida de coerción en contra del raso Darlyn de la Rosa.

Se conocieron dos audiencias para imponer medida de coerción, pero ambas se reenviaron para otra fecha.

Parte del descontento de la familia, es que el fiscal Antonio Tejeda solo ha ejecutado la orden de arresto contra de uno de los implicados. Los parientes de la víctima acusaron a las autoridades no actuar eficientemente en el caso.

A pesar del dolor y de la desesperación que siente la familia Flores, quiere que la justicia llegue a su casa por las vías legales.

“Lo que dicen es que hay un solo preso, entonces yo lo que digo es que son cinco. No puede haber un solo preso, porque él que lo chocó no le disparo y él que lo levantó del suelo no fue que le disparó. Entonces todos fueron asesinos ahí, los cinco”.

Johana Flores/ Madre de Bismar Flores