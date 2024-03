Fundación acusa al Ministerio de Educación de desalojo arbitrario | Desclasificado

La fundación Reverendo Padre Osvaldo Sánchez acusa al Ministerio de Educación de desalojarlos de sus instalaciones y sus funciones como escuela en el sector Capotillo, ubicado en el Distrito Nacional.

En un reportaje realizado por la periodista Addis Burgos, para el programa Desclasificado, se expuso la situación que atraviesa dicha fundación. Según afirma su directora, Faustina Sánchez, se levantó con el concepto de dar formación a los jóvenes del Capotillo.

La presidenta de la fundación, dijo que levantó un expediente con el argumento de que de manera arbitraria los desalojaron de sus instalaciones y de la dirección de la fundación. Misma, creada por su padre Osvaldo Sánchez, desde hace 62 años.

Sánchez dijo que su padre, quien falleció de Covid en 2020, era un profesor visionario. Además logró que la fundación obtuviera un acuerdo con el Ministerio de Educación para les suministraran los profesores. Esto hizo que su misión de ofrecer clases a nivel inicial y alfabetizar a los niños del sector creciera.

La denunciante expresó que a partir de la muerte de su padre violentan todos sus derechos.

“Hoy hemos recibido este vil atropello me sacan a la fuerza el pasado 11 de agosto con más de 50 militares, más de 50 también integrantes de la fundación Escoba, a la cual pertenece el director del distrito y el señor Eddy Evangelista quien representa al Ministerio de Educación, en la parte legal me dice que si yo me opongo a dicho desalojo van a declarar el inmueble de utilidad pública”

Dijo Faustina Sánchez.