¿Un violador en serie que se esconde tras el evangelio? | Desclasificado

Santo Domingo, República Dominicana. – Un violador en serie en las proximidades de Arroyo Hondo obró sin impedimento por más de dos años.

Lo que inició como un caso aislado de violación sexual se ha convertido en un expediente de varias víctimas, con traumas luego de ser acosadas y violadas por este hombre que sorpresivamente se ha descubierto que se revestía bajo el manto de cantante cristiano.

En una investigación realizada por la periodista Addis Burgos y presentada en el programa Desclasificado, se muestra, a través de un video, un joven mulato claro que camina por algunos puntos muertos de un centro comercial. Su comportamiento lo devela rápidamente sospechoso, observa sigilosamente su entorno y se detiene, repite este comportamiento en varios puntos del centro comercial, pero ¿Qué busca?

En otro ángulo del mismo video, camina y se devuelve rápidamente agachado, el video logra captar el momento en que hace a una mujer su presa. Se trata de un violador. La mujer batalla con su agresor y logra intimidarlo.

Tras un tiempo de investigación por parte del equipo, salieron a relucir cosas inesperadas: El hombre es un violador en serie, y su identidad es Briam Ricardo Delgado Rodríguez, de 25 años, el joven de ojos verdes. Es oriundo de Herrera en Santo Domingo Oeste, aunque se desplaza en otras zonas buscando sus víctimas.

Primera víctima

Una de las víctimas, de las cuales se protegió su identidad para salvaguardar su integridad, narró que tras dos años de ser violada se reencuentra con el momento abrumador en el que la abusaron al enterarse de que otra mujer había sido presa. En realidad, siguió su camino, pero no lo hizo sola, porque el extraño comenzó a perseguirla. En ese momento la víctima comienza a gritar mientras el violador forzaba con callarla.

La desesperación que confluía con una zona totalmente solitaria. Ambos rodaron hasta caer en el precipicio. Así seguía la batalla por un tiempo que no puede precisar, pero que parecía eterno y en el que recibía múltiples golpes hasta que como próximo paso el hombre agresivo la desnuda. Luego de abusarla, el hombre endiablado amaga retirarse, pero no sin más amenazas de matarla si le miraba la cara junto y palabras irrepetibles.

No bastándole con haber abusado de ella, se devolvió para reclamar la cartera y robar dinero, luego lanzó el pantalón de su víctima a la cañada de modo que ella no pudiera vestirse. El hombre subió a la parte superior, un cruce donde pasan los autobuses rumbo al KM. 9 y el 13, pero ella sabía que no se había ido porque desde arriba le voceaba que no se moviera. Hasta que en un punto la temible voz desapareció.

La mujer a gritos llegó a su trabajo, traumatizada, violada y sucia, entonces llaman a los organismos de emergencia. Un día en que se sentía emocionalmente devastada, aunque intentaron hacer un retrato hablado, sus recuerdos eran muy confusos, solo podía asegurar que era un hombre alto.

Segunda víctima

El 31 de diciembre del 2013 su búsqueda de una nueva presa, es la misma zona, lo llevó al mismo matorral. Desde ahí sale caminando a una plaza cercana donde ataca a otra mujer y justo lo graba una cámara de seguridad.

En esta plaza el baño se encuentra en una zona común, lo que le permitió sospechar que en algún momento alguna mejor vendría en camino, lo que efectivamente ocurrió. El ataque se produce luego de la joven salir del baño cuando pretende regresar a su lugar de trabajo.

Según pudo analizar, al tener acceso a los videos originales, el hombre tardó 45 minutos en la plaza, un tiempo que tomó para estudiar todos los ángulos y posibilidades mientras esperaba una nueva víctima. Sorprendido por trabajadores del centro comercial, dice que solo estaba buscando una dirección, pero para ese punto su rostro estaba aruñado y el de ella también.

Ana, nombre ficticio de la testigo, escucha el murmullo en el entorno que una mujer está gritando porque estaba siendo atacada, ella y sus compañeras corren a la escena a ver lo que pasaba. En la misma escena su cerebro respondió ante aquel hombre con un ataque de pánico.

¡Violador en serie atrapado!

El violador se vio acorralado, aunque dijo que era un delivery, no tenía siquiera un motor. Detenido por hombres del lugar, quienes llamaron a la Policía del destacamento de la 40, quienes sorpresivamente a su llegada informaron que buscaban un violador con sus rasgos. Ella decide ir al destacamento.

El caso inició formalmente un expediente en la justicia y contra este falso cristiano se dictó orden de prisión preventiva de seis meses a cumplir en la cárcel de Najayo.

Sin embargo, para esta víctima de violación, cuando parecía que la justicia tomaba su curso un elemento nuevo entorpece su paz y la del resto de las víctimas quienes hoy guardan comunicación. Un acto de alguacil supone intimarla por falta de pruebas para que el caso continúe.

Parte legal

La víctima está convencida de que este se trata de su violador y se ha propuesto con todas sus fuerzas que se haga justicia, razón por la que reclama al ministerio público verificar el pliego de evidencias que quedaron de su violación para hacerlas valer el próximo 4 de abril cuando el hombre pretende una revisión de la medida de coerción para conseguir su libertad.

Todas tienen en común menos la joven del video en el centro comercial que fueron a parar a la misma cañada, un lugar en el que el violador parece haber tenido ya dominio del entorno. Aunque el hombre es oriundo de San Cristóbal, según sus documentos dijo a las autoridades que residía en Herrera, donde supuestamente trabajaba en un colmado.

Otras víctimas del violador en serie

Otros testimonios de violación sexual vinculados a este hombre que habían quedado aplacados por el miedo y la vergüenza. Incluyendo el de una menor de edad plasmada en este expediente.

El 1 de diciembre del 2023, la menor de edad hija de un oficial del Ejército, salía de la universidad UNFHU en Santo Domingo cuando es sorprendida por un individuo en lo que parecía un asalto. Entre pánico frente al individuo y sus amenazas, luego de rebuscar y no encontrar nada, la joven creyó que casi terminaba su pesadilla, pero le esperaba algo peor.

El asaltante se convirtió en una bestia humana que la violó y la golpeó, bajo fuertes amenazas la abandonó en el matorral. Frustrada, entre lágrimas y muerta de miedo, cruzó la cañada que la llevó al barrio Clerén, sin saber bien donde estaba. Hoy día la joven reconoce claramente que su violador fue Briam Ricardo Delgado.

Tras investigar más sobre este hombre quien sorpresivamente se esconde tras el manto de cantante cristiano. En fotos puede verse desde una tarima animando un público evangélico siendo visiblemente el centro de la reunión, en otros con vestimenta formal y micrófono en mano evidentemente participa de un culto evangélico, en esta otra fotografía con biblia en mano actualiza su perfil en Facebook. Es un predicador, por lo menos eso es lo que quiere vender al público.

Hay tres iglesias que lo apoyan, porque, porque las personas conocen que él es un santo, pero no saben la otra vida, y él se ha vendido como un santo hasta ahora, porque hasta en la misma cárcel él no sale de una capilla. Víctima de violación

Abrumadoramente, este violador converge entre las iglesias, desde donde sale a la calle a su búsqueda de mujeres a quienes violar.

Él era pastor de día y violador de noche Víctima de violación

¿Se hará justicia?

Para las víctimas su batalla apenas comienza con este hombre en prisión. Mientras para religiosos su compañero de fe es tomado por presa injustamente, para estas mujeres ellas se enfrentaron a un demonio, un demonio al que desean le encuentre su propio infierno para que ninguna otra mujer caiga en sus garras.

Tal y como expreso el fiscal Guillermo Osvaldo Peña de la Cruz quien lleva el caso en nombre de la fiscalía mantiene una activa búsqueda de nuevas víctimas. Invita a que si alguien ha vivido un caso similar y las generales de su agresor se corresponden con este hombre de 25 años es oportuno que se sume al expediente. La revisión de medida de coerción se hará el próximo 4 de abril con las esperanzas de las víctimas puestas en la justicia.