El número de demandas contra médicos en República Dominicana, no está claro al momento. Lo que sí es cierto, es que aunque las condenas son pocas, han conseguido ser muy ruidosas.

La periodista Addis Burgos realizó un reportaje para el programa Desclasificado, en el cual detalla cómo condenas judiciales contra médicos han generado un debate social muy tenso.

El Dr. Gilberto Objío de la oficina de abogados Pellerano Nadal, se ha dedicado llevar a la justicia expedientes médicos en los últimos 20 años y conoce el tema muy bien. Este ha conseguido tres recientes condenas a favor de sus clientes, la publicidad del tema es reciente, tras años en los tribunales, pero no las acusaciones que iniciaron cinco y seis años atrás en todos los casos.

Objío sostuvo que la República Dominicana tiene que prestar más atención en cuánto duran los expedientes médicos.

Aclaró que son casos que han sido juzgados por la magnitud del daño de que se trata y no «acusaciones alegres».

El especialista en Derecho Médico narró que no es cierto que existan más demandas, sino más bien que al aumentar la cantidad de clientela y de procesos médicos que se efectúan, del mismo modo suben los eventos adversos. Es un tema de estadística, no es un tema de modismo.

«El caso de la señora que su vista se vio muy deteriorada fue a propósito de que haciéndose una operación de lentillas para ver mejor, las lentillas que le implantan son de un grado oftalmológico que no tiene nada que ver con su diagnóstico, son mucho más elevadas, es como decir que el lente que le pusieron tiene un aumento exageradísimo y ya no se le puede quitar porque están dentro de su ojo, es como que te presten unos lentes de una persona miope que ve muy mal y cuando tú te lo pones, no soportas la vista, ahora ella vive con esa vista»

Destacó el Dr. Gilberto Objío.