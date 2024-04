¿Están llenas las escuelas dominicanas de estudiantes haitianos?| Desclasificado

Santo Domingo, República Dominicana. – El tema pasó desapercibido por mucho tiempo; sin embargo, cuando cientos de familias dominicanas no encontraban cupo en las escuelas para sus hijos.

La búsqueda de explicaciones arrojó que muchas de esas butacas eran ocupadas por migrantes ilegales lo que abre una nueva caja de pandoras frente a la marejada migratoria que se vive en República Dominicana de miles de haitianos.

Investigando el tema, la periodista Addis Burgos para el programa Desclasificado, encontró una realidad que choca de frente en diversos centros educativos.

Uno de esos centros es la escuela Paz y Bien de Capotillo, donde el 70% por ciento de sus estudiantes son nacionales haitianos.

Esta es una escuela de educación básica compuesta por los niveles preescolar, primaria y secundaria. Es blanco de críticas de padres y madres dominicanos del sector Capotillo a causa del desbordamiento de nacionales haitianos.

Las aulas de esta escuela se encuentran a su total capacidad ocupada en su mayoría por nacionales haitianos, lo que mueve a preocupación a los padres dominicanos ya que en muchos casos sus hijos se quedan sin cupo de inscripción a causa de esta nueva realidad.

Según indicaron, esta escuela en la actualidad tiene de un 70 a 80 por ciento de alumnos haitianos, son alumnos que, en momentos de no docencia, comienzan a hablar en creole y ni siquiera los maestros los entienden.

Newton Sierra, director de la escuela Paz y Bien, en una entrevista realizada narra las consecuencias del desbordamiento de estudiantes haitianos en esta escuela y cómo afecta el presupuesto del centro destinado a la educación de los niños, niñas y adolescentes dominicanos.

Limitación de inscripción a estudiantes dominicanos

Este sector, una zona económicamente vulnerable de la capital dominicana, ya no puede garantizar la cuota estudiantil de los niños del barrio, pese a tratarse de familias pobres a las que en la lucha por la desigualdad la educación ocupa una tarea principal, un gran riesgo para el ciclo de pobreza del que provienen.

Newton detalló que en el caso de las inscripciones a niños dominicanos se ven limitadas precisamente porque cuando llegan ellos ya los espacios están ocupados y si no se consigue la inscripción para uno de esos muchachos haitianos, se da una situación un poquito complicada.

La presión que reciben frente a los migrantes ha llegado a ser un tema de inestabilidad para la dirección estudiantil.

La maestra Omaira Familia al contar su experiencia en las aulas trabajando con más estudiantes haitianos que dominicanos vive una frustración a diario con la barrera de no saber el idioma creole y los retrasos que implica en el calendario escolar la falta de una comunicación efectiva con estos nacionales haitianos que ocupan la mayoría de las matrículas en esta escuela de Capotillo.

Familia destacó que es un poco complicado trabajar con las del 50 por ciento, por ejemplo, en su caso trabajo tanto en primero como en sexto trabajo con la mayoría de haitianos y principalmente en primero se da la situación de que algunos no saben el idioma y es un poquito complicado a la hora de dar las actividades y de trabajar cualquier asignatura porque hasta en seña tienen que hablarles.

La indisciplina y agresividad presentes en estudiantes haitianos

Agregaron que otro reto diario es lidiar con la indisciplina y violencia de la cultura haitiana con discusiones frecuentes que le impiden crear un ambiente preventivo o tomar medidas de seguridad ya que no consigue entender los insultos que los niños se comparten.

La dirección escolar y maestros de la Escuela Paz y Bien de Capotillo mantienen gran preocupación debido al alto niveles de violencia escolar en el centro. La conducta temeraria de los estudiantes haitianos en las aulas es uno de los mayores desafíos que les toca enfrentar a los psicólogos educativos de esta escuela, no hay forma de establecer un diálogo con los padres en muchos de los casos quienes también desconocen el idioma o responden con indiferencia y violencia cuando reciben reportes de sus hijos.

Tal y como relata Cila Jiménez, Psicóloga de la escuela Paz y Bien, el área de psicología tiene que intervenir mucho en las aulas para trabajar lo que es la disciplina con los nacionales haitianos, igualmente en el recreo hay que tener ojo visor porque de cualquier cosa pelean.

Aumento de la presencia haitiana es las escuelas

El director de la escuela Paz y Bien dijo que la presencia haitiana en las escuelas se ha visto aumentada en un por ciento muy alto. Esto de manera general y en las escuelas es que tanto los profesores, los alumnos y los compañeros tratan a los haitianos no como haitianos, los tratan como personas y punto, ósea no se ve el conflicto en las escuelas donde él es haitiano y él es dominicano, si no que como educadores están obligados a dar un buen trato como persona.

El cuerpo docente de esta escuela principalmente orientadores y psicólogos escolares coincide en que la forma desafiante y conflictiva en la que se maneja una gran cantidad de los estudiantes haitianos se debe a la forma violenta en la que son criados por sus padres. La psicóloga Cila Jiménez, narra que muchos niños llegan a la escuela con evidencia de golpes y maltratos. Esto en sus cuerpos que son proporcionados por sus progenitores haitianos.

La escuela hasta el momento no interviene en los temas de maltrato familiar debido a que la carga de violencia es un tema cultural haitiano. El número de casos de niños maltratados es muy alto e intervenir implicaría la acción del ministerio público. Y el desvío de cuantiosos recursos de parte de la escuela para los cuales no tienen logística.

El gran número de estudiantes haitianos en el sistema educativo dominicano es un peso que viene acompañado de múltiples factores con los que debe luchar el sistema de educación pública. Pero si el caso de la Escuela Paz y Bien de Capotillo es de un 70 % de estudiantes haitianos. ¿Cómo están las estadísticas a nivel país?

Total de matriculas registradas por año

En el año escolar 2005-2006 la matrícula de estudiantes haitianos en las escuelas del país era de 20,767. En el año 2006-2007 aumentó a 22,378 y de ahí pasó a 25,158 en el año lectivo 2007-2008. Para el siguiente periodo 2009-2010 se cifró en 27,522. A partir del año escolar 2010-2011 los números comenzaron a crecer a velocidad. Para ese año se inscribieron 32,013 estudiantes. En 2011-2012 36,510; en 2012-2013 44,310; en 2013-2014 fueron 49,701; en 2014-2015 pasaron a ser 55,175 y en 2015-2016 alcanzaron 57,880.

Mientras que para el año 2016-2017 la cantidad de estudiantes haitianos en las escuelas y colegios dominicanos era de 73,586. En el periodo lectivo 2017-2018 se inscribieron 76,598. En 2018-2019 dieron un salto y pasaron a 94,740, para una diferencia de 19,142 de un año escolar a otro. Durante los años escolares 2019-2020 y 2020-2021 la matrícula se mantuvo casi igual 105,305 y 105,021. Pero en el periodo 2021-2022 se disparó a 145,106. Conversamos con Danilo de la Cruz, director del Distrito Educativo 15-02 del Ensanche Capotillo, para debatir las estadísticas alarmantes en los últimos dos años de la gran incidencia de extranjeros haitianos en las escuelas.

Según relata Danilo de la Cruz, “Es innegable que la escuela dominicana tiene una presencia significativa de extranjeros de diferentes nacionalidades. Y como Haití, es el país que nos colinda con la frontera lo más próximo es RD. Bueno el tema migratorio hay que verlo también en su contexto y dentro del contexto actual la realidad dominicana. Uno a simple vista en la escuela hay una presencia importante de nacionales haitianos que se benefician del presupuesto del cuatro por ciento de educación”.

El derecho de la educación para los estudiantes haitianos

La educación es un derecho humano fundamental garantizado por los derechos universales del niño sin importar su status migratorio. No obstante, el país ya comienza a sentir el gran peso en el presupuesto nacional para la educación pública. Que debería garantizar cupos para los estudiantes dominicanos que en su gran mayoría provienen de familias de escasos recursos. Que solo cuentan con la educación que brinda el estado para poder estudiar. Muchas escuelas en el país se encuentran a su total capacidad debido a la sobrepoblación de extranjeros. Generando una exclusión de los dominicanos residentes en las cercanías.

Un punto importante son los derechos de acceso a la educación que establece la ley para los estudiantes extranjeros. Sin importar que cuenten o no con la documentación necesaria, se les debe otorgar la educación gratuita como derecho fundamental. Lo que hace que una gran parte de haitianos indocumentados se encuentren ingresando a la escuela en mayor proporción en los últimos dos años.

¿Es accesible para los haitianos inscribir sus hijos en las escuelas dominicanas?

Aunque los nacionales haitianos presentan dificultades debido a su status migratorio ilegal cuando ingresan al país, una vez ya se encuentran en suelo dominicano radicarse en el país e inscribir sus hijos en las escuelas es un proceso accesible.

Pese a eso arrastran una escasez de documentación para inscribirlos correctamente en el sistema educativo dominicano. Documentos de identidad como cedulas, actas de nacimiento y registros educativos de años anteriores encabezan la lista de los documentos. Esto con los que más presentan problemas los padres haitianos, aun con todas estas desventajas ante los demás extranjeros. Se les brinda el servicio de educación que establece la ley.

Más de 500,000 alumnos haitianos se han quedado sin la posibilidad de ir a las escuelas en Haití. Debido a la violencia de las pandillas armadas que asedian a la vecina nación.