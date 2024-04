Residentes Santo Domingo Oeste abogan por manejo responsable de desechos sólidos

Residentes de Santo Domingo Oeste abogaron por un manejo responsable de los desechos sólidos, a los fines de evitar que terminen en aguas estancadas de cañadas u obstaculizando el drenaje pluvial, como ha ocurrido en los últimos días, producto de los recientes aguaceros.

En Santo Domingo Oeste la basura parece una fuente inagotable, sobre todo a orilla de la popular cañada de Guajimía.

“Ya estamos cansados de la cañada ya por un presupuesto que el presidente dijo que iba a resolver con ese problema. Se están atrasando, también, yo no sé qué están esperando a quien”, opinó Eladio Batista, ciudadano.

“Esto no se acaba mi hermano por más que uno recoja. Eso sucede cuando no entran los camiones, donde no pueden entrar vienen y la tiran ahí y hacen un vertedero improvisado”, dijo Marcos Medina, contratista de la Alcaldía SDO.

Aunque la cañada ha sido intervenida, más del 30 por ciento de la obra, aún muestra evidencias de la forma en que la población maneja la basura.

“La basura viene de la cañada, que la tiran por allá los ciudadanos”, indicó Juan Méndez, ciudadano.

“La misma gente no ayudan, la tiran. Usted no ve ahí, eso es basura, la misma gente tira la basura”, puntualizó Dionny Medina, ciudadano.

Algunos aprovechan el plástico para hacer negocios, aunque el reciclaje aún no forma parte de la cotidianidad ciudadana.

“Si, esto es para echar mistolín y el cloro. Lo aprovecho”, afirmó Henry Montilla, ciudadano.

Algunos residentes en Santo Domingo Oeste confían en que con el remozamiento total de la cañada de Guajimía también llegue el hábito de reciclaje, en un esfuerzo que incluya a ciudadano y autoridades, a los fines de prevenir inundaciones y contaminación.