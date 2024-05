El 35% de partos en el país se realiza a haitianas | Desclasificado

Santo Domingo, República Dominicana. – El país ha registrado 5,488 partos de haitianas en los primeros meses de este 2024.

Investigando el tema, la periodista Addis Burgos para el programa Desclasificado, muestra la investigación que detalla que de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, alrededor del 35% de los partos que se realizan en los hospitales públicos de República Dominicana, corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana, equivalentes a un promedio de 100 partos por día, debatimos estas cifras alarmantes con varios legisladores para saber cuál es su posición frente a esta situación.

La profunda inestabilidad económica, política y social que arrastra el vecino país, Haití, ha desencadenado una profunda crisis humanitaria e institucional que mantiene a sus ciudadanos privados de los servicios públicos más básicos. Ante esta situación, un creciente número de haitianas embarazadas se mantienen ingresando a la República Dominicana, frecuentemente de forma ilegal en búsqueda de servicios de salud para poder dar a luz en los hospitales del país.

Según indica el diputado por el Partido Revolucionario Moderno, Francisco Díaz; “Donde ahora mismo se puede decir que es un país dominado por bandas, no existe un gobierno, esa crisis hace que se agudice más el trasiego de embarazadas haitianas hacia nuestro país, siempre ha existido esa crisis y ahora se ha agudizado es un problema que nos sobre carga a nosotros como dominicanos y el sistema de salud dominicano, donde el mismo exministro anterior cita que se invierten casi del presupuesto de salud casi 10 mil millones de pesos que se va en gasto con respecto a extranjeros haitianos”.

El especialista en neurocirugía y diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), responde con sus inquietudes como legislador a las alarmantes cifras en las Estadísticas del Servicio Nacional de Salud, indican que, durante los dos primeros meses de este año 2024, en el país se registraron 5,488 partos a mujeres de nacionalidad haitiana, representando de esta manera el 35 % de los 15,661 nacimientos documentados.

El tráfico de esos ilegales extranjeros también muchas veces no regresan hacia Haití, y promueve la estancia ilegal extranjera aquí, la otra parte que quizás es tan importante como las demás es también que son pacientes o parturientas que no vienen con una sonografia que no vienen con un hemograma que no vienen con ningún historial clínico.

Francisco Diaz, diputado PRM