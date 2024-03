Desclasificado| Haití, un país sumergido entre el caos y la violencia

El poder de las bandas en Haití supera al de la clase política, los arrodilla, controla las armas, la seguridad y la economía. Una economía de tráfico y de violencia.

¿Cómo funciona la violencia y el crimen organizado en Haití?

En un reportaje realizado por la periodista Addis Burgos, para el programa Desclasificado, se expuso la precaria situación que atraviesa Haití, un país sumergido entre el caos y la violencia.

Haití tiembla cuando se menciona el poderoso núcleo llamado G-9, es la confederación criminal de las 9 pandillas más fuertes, cada una controla una zona del país y tienen total manejo de las armas y la violencia.

El G-9 tiene relaciones privilegiadas con el gobierno, los ha financiado desde su creación pero ahora son grupos que ya no puede controlar.

Jimmy Chérizier, alias ‘Barbecue’, es un ex agente de la policía famoso por ejecuciones extrajudiciales. En el 2018 fue vinculado al asesinato de 71 personas en lo que se conoció como la “Masacre de La Saline” lo peor en Haití en más de una década y desde entonces fue expulsado de la policía.

Barbecue anunció el pasado 10 de Junio la creación de su banda G-9. Cabe resaltar que el ex agente no anda escondido, este se reúne y negocia con gobernantes. Esto, mientras es fuertemente protegido por hombres armados.

La alianza G-9 tenía mucho poder político durante el Gobierno de Jovenel Moise, los líderes de pandillas no eran enjuiciados siempre y cuando ayudaran a mantener el control de los barrios. Así un vandalismo organizado hace de soldados que silencian voces y refuerzan apoyo político.

Con relación a la destitución de Lucmanne Délille

Buscando en la prensa haitiana encontramos que el 9 de julio de 2020, el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Lucmanne Délille, aseguró en una conferencia de prensa que la policía identificaría y daría con el paradero de los pandilleros que desfilaron impunemente en la capital haitiana el martes 7 de julio de dicho año.

«Haití no es una república bananera donde los vagabundos, delincuentes y criminales pueden hacer lo que quieran», dijo Délille. Horas más tarde, el presidente Jovenel Moïse lo despidió según organismos de derechos humanos en Haití a petición de Barbecue.

Un informe de primera mano da cuenta de que días antes del magnicidio de Moïse el G-9 se había distanciado del mandatario, sabían lo que estaba por ocurrir. Según conocedores del sistema del crimen organizado en Haití se involucraron de una forma u otra.

Según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Haití, a Cherizier le atribuyen haber acumulado al día de hoy un supra de poder como el pandillero más influyente que apadrina actos brutales inconcebibles de violencia.

Nivel de criminalidad en Haití

En Haití muere un promedio de 260 personas cada día según datos de su gobierno.

Según Numbeo la base de datos de colaboración entre países más grande del mundo en una escala de 100 el nivel de criminalidad en Haití es de 80.82, el aumento de la criminalidad en los últimos tres años es de 70.40, la posibilidad de sufrir robo y vandalismo es de 78.73, la posibilidad de sufrir un crimen violento o atraco a mano armada es de 77.81.

En Haití no hay orden, actualmente no hay Parlamento, no hay presidente y su cuerpo policial es débil. Sin embargo, las pandillas están más organizadas y fuertes que nunca.

En el país caribeño funcionan más de 76 poderosas bandas reconocidas, las más importantes se exhiben en tanques de guerra y manejan incontables armas de guerra y alto calibre. El epicentro de la violencia de pandillas es Martissant, una comunidad en el sur de Puerto Príncipe cuya principal carretera conecta la capital con el sur de Haití. La estratégica vía ha dejado de ser usadas por el temor de los conductores a quedar atrapados en un fuego cruzado o ser secuestrados.

La pandemia casi eliminó la inversión extranjera en Haití, así que hay menos empleo en un país donde 60 % de la población gana menos de 2 dólares al día.

Seguridad en declive

Los miembros de bandas asechan y atracan a las 30 mil personas que recibían pequeñas ayudas de dinero en efectivo. Esto, por parte de la ONU lo que obligó recientemente la suspensión de las ayudas.

Las posibilidades de ser secuestrado en Haití son muy altas, durante el 2020 se produjeron 1000 secuestros registrados. En lo que va de este año los secuestros se han disparado en un 200%.

Los políticos de Haití han financiado por mucho tiempo las pandillas pero al día de hoy han perdido el control de los grupos armados. Estos cada vez son más fuertes. El poderío de las pandillas amenaza con los esfuerzos políticos para que dicha nación se recupere tras el asesinato del gobernador jovenel moïse.

A pesar de la situación actual en el país vecino, los cuerpos armados de República Dominicana y Haití mantienen muy buenas relaciones. Dichas naciones con frecuencia se solicita información sobre dominicanos desaparecidos producto de la violencia.