Una raya de cocaína ahora mismo cuesta 50 pesos, relato de un adicto a las drogas

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes hizo una radiografia de los puntos de drogas y relatos de personas que viven sumergida en la cocaína

Santo Domingo, R.D.-En el país se distribuyen anualmente 2,333 kilos de cocaína en 39 mil puntos de ventas. Esta cifra es el 7 o diez porciento de la droga que llega a República Dominicana y que luego es transportada a otros destinos de América o Europa.

Las cifras son parte de informes recolectados por el programa de Investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes y que toma como fuentes medios nacionales.

En República Dominicana, más de 400 mil kilogramos de cocaína transitan anualmente a través de puertos, aeropuertos y costas. Solo el 7% al 10%, aproximadamente 28,000 kilogramos, permanece en el país. Se estima que los narcotraficantes locales manejan unos 2,333 kilogramos de cocaína, mezclándola antes de su venta.

La cocaina ligada con marihuana, éxtasis, crack, heroína y hachís, se distribuye en más de 39 mil puntos en todo el país y Puerto Rico.

La periodista conversó con varios adictos en recuperación internos en Hogar Crea Dominicano. Uno de ellos es Ramón Valdés y Carvajal. Es un hombre joven que se dedicaba a la venta de drogas en la Calle 42 del populoso barrio Capotillo.

Entonces yo empecé muy temprano a bregar con la venta de estupefacientes. ¿A qué edad empezaste? A los 16 años. ¿Cómo entraste a eso? Porque veía los otros muchachos del barrio. Tenía unos cuantos compañeros que ya no están, que están muertos, que murieron en la guerrilla de la pandilla, en la calle, en la venta de droga. Por lo puntos, por los puntos. Narra Váldes a Julissa Céspedes.

No solo vendía, también consumía cocaína

Dice que vendía cocaína y crack, pero la muerte de su hermano por el control del punto de drogas lo llevó a rehabilitar.

“¿Qué tú vendía? Yo vendía cocaína, vendía marihuana, vendía crack. ¿Cuánto cuesta una raya de cocaína? Una raya de cocaína. Ahora mismo cuesta. En ese sector populoso, el capotillo cuesta 40 $ y lo más 50 $. Pero eso es barato. Sí, porque una raya equivale como a un medio miligramo, que es un gramo. Son diez raya un gramo de cocaína trae diez rayitas de eso. Entonces ya el gramo viene costando 400 o 500 $.

Y tú tenías que consumir aparte de venderla. Yo después que tuvimos problemas empecé a consumir patada y castigo, patada despierto, porque eso te sube la autoestima, eso te pone a oír como a ver. Tú oyes sí y dices guau, oye, por y viene gente por ahí, Eso te pone paranoico, Te frikea”, narra como se sentía al consumir.

No todo el mundo quiere ligarse con un pipero. Así pienda José Manuel Batista

Aunque aún no alcanza los 30 años, José Manuel Batista, de 27 es un joven que ingresó al mundo de las drogas a los14 años. Comenzó consumiendo marihuana. Sin embargo, su involucramiento con las drogas fue escalando hasta llegar al consumo de cocaína.

“Bueno, al principio, eh. No, no, no se me ligaba. Al principio yo tenía mi vida cotidiana normal, yo iba a la escuela, estudiaba, trabajaba todo muy normal, normal. Hasta que perdí el trabajo, dejé de estudiar, empecé a tener rechazo por la misma sociedad, los mismos amigos empezaron a sacarme los pies porque en verdad no todo el mundo quiere ligarse con un pipero”, narra con amargura José Manuel.

“¿Y cuáles son tus planes? Cuando tú salgas de aquí. Iré pensando que voy estudiando. Pero los planes míos es reivindicarme en la sociedad. Ese es mi plan. Y que la gente deje de mirarme por abajo del hombro, sino que me mire como José, no como el vicioso”.

Por: Ángela Ramirez, Reporte Especial con JC