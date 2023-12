13% de los dominicanos muestra algún grado de dependencia al alcohol

El alcohol es una de las drogas legales más consumidas, así lo revela una investigación del programa Reporte Especial con Julissa Céspedes

El alcohol, una de las drogas legales más consumidas, presenta la amenaza latente de generar dependencia, afectando tanto el bienestar psicológico como físico de quienes lo consumen. Las estadísticas revelan que aproximadamente nueve de cada 100 hombres y cuatro de cada 100 mujeres desarrollan una adicción al alcohol.

La dependencia del alcohol, previamente conocida como alcoholismo, se caracteriza por un patrón de consumo excesivo y prolongado, resultando en una adicción arraigada. Este fenómeno no solo acarrea consecuencias físicas, sino también impactos significativos en la salud mental y en las relaciones familiares y sociales.

En el contexto de la República Dominicana, el país ocupa el séptimo lugar entre las naciones de América con mayor consumo de bebidas alcohólicas, con un promedio de 6.9 litros por persona al año. De manera preocupante, el 13% de la población dominicana muestra algún grado de dependencia del alcohol.

Las consecuencias mortales del abuso de alcohol son evidentes en las estadísticas, donde una de cada 20 muertes en el país guarda relación con el consumo de esta droga. Adicionalmente, se confirma que cerca del 50% de los accidentes de tránsito están vinculados directamente con la ingesta de alcohol, la historia de Oscar Pérez, de 50 años es un retrato de este mal.

Hogar Crea atiende adicciones a diferentes sustancias Foto: CDN Digital

Relato de un adicto al alcohol

“Julisa: ¿Cuál es tu nacionalidad? Española. ¿Qué haces en República Dominicana? Bueno, pues vine. Vine a invertir al país y la verdad es que también huyendo un poco de un divorcio. Un divorcio bastante fuerte debido al consumo, debido a la adicción. Y vine como apartándome un poco de los recuerdos y con la ilusión de iniciar una nueva vida aquí”, narra Oscar Pérez, adicto en recuperación.

Si vives en República Dominicana. Vivo en República Dominicana hace ya 12 años. Sí, 12 años, sí. Cómo llegas de venir a un país a invertir y alejarte de los

Oscar comenzó a consumir alcohol a los 19 años, 18 años. Era una persona que bebía muchísimo. Entonces he ido arrastrando toda esa problemática. He ido ingresando en diferentes centros, comunidades terapéuticas en España, en las cuales no he podido encontrar la solución.

Me empezaba por la mañana temprano, nada más levantarme para quitarme los temblores y continuaba hasta la mañana siguiente. O sea, dormía por la noche, pero amanecía. ¿O sea, te despertabas, a qué hora te despertabas? ¿A qué hora? No sé. Voy a despertar a las siete, a las 08:00. ¿Y qué tomabas? ¿Lo primero, un café? No, no, pero lo que buscaba mi cuerpo era quitarme el síndrome de abstinencia. Me entraba un síndrome de abstinencia tremendo y tenía que ir a cualquier comercio a comprar alcohol. Oscar narra la magnitud de su adición

Oscar narra que Hogares Crea fue “una alternativa que surgió hace ocho año, a sus familias, saliendo a la calle. Porque tengo 50 años, porque estoy en un país que no es el mío”.

Por Ángela Ramirez, Reporte Especial con JC