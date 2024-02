Procrédito: Secretos de la Ley de Habeas Data | Desclasificado 

Usuarios desconocen es que las diligencias que prometen esos abogados son totalmente gratuitas. Que la Ley de Habeas Data protege que todas las deudas que han alcanzado cuatro años sean retiradas de la plataforma.

Santo Domingo, República Dominicana.- En una investigación realizada por la periodista Addis Burgos y presentada en el programa Desclasificado, se muestra la realidad de lo que realmente es un buró de crédito, una empresa que cumple la función de recolectar, procesar, almacenar y proveer información relacionada al comportamiento de pago de personas y empresas. Todo el equipo entró al corazón del principal buró de crédito de la República Dominicana para conocer los secretos no contados sobre las deudas.

Se trata de un centro de cómputos que maneja la big data crediticia. Toda persona que ha tenido algún crédito forma parte del registro del buró que reporta su situación financiera, pertenecer a esta base de datos es valioso, ya que quien maneja un buen comportamiento de pago lo ven como un cliente potencial. Esto por instituciones que consulten su reputación, si se da el caso de que no cuenta con un historial de crédito, el acreedor se tomará la atribución de ser más capcioso a la hora de facilitar un préstamo o servicio.

La Ley de Habeas Data 172-13

Según declaraciones de José Alberto Adam, vicepresidente de Datacrédito, los reportes se facilitan a las empresas afiliadas, cuyo objetivo es evaluar el historial crediticio de los solicitantes. Se podría pensar que este tipo de empresa violenta la privacidad al obtener información, pero la realidad es que trabajan con la supervisión de la superintendencia de bancos bajo el marco de la Ley de Habeas Data 172-13 por lo que bien manejado el historial crediticio estaría jugando a nuestro favor, a la vez que otorga información segura. Manifestó que estos datos son confidenciales y se obtienen por los originadores bajo la autorización del titular de la información. Con el objetivo de publicar informes seguros. Detalló que reciben y almacenan la información que envían los originadores y cotejan los datos con el fin de elaborar un reporte.

Sociedades de información crediticia en RD

En este panorama, las sociedades de información crediticia reguladas en República Dominicana son Datacrédito, TransUnión y Kalifica. Ellas son alimentadas por empresas afiliadas originadoras de créditos y que agotan un protocolo para convertirse en una fuente de información fiable. Alrededor de 8 millones de personas y 200 mil empresas figuran en la base de datos de Datacrédito, divididas entre personas bancarizadas y no bancarizadas. Recolectar la información y convertirla en una data visible es un proceso complejo. Proceso que pasa por todo un circuito tecnológico que se modifica a través del tiempo.

Se afirmó, que carecer de una excelente salud financiera y de un historial crediticio con un buen puntaje podría ser un dolor de cabeza. Sobre todo si pretende solicitar un financiamiento, tarjeta de crédito, préstamo o servicios similares.

Informaron que Datacredito también ha identificado las redes que estafan a la gente prometiendo que harán gestiones con la plataforma. Con la justificación de que sus historiales sean limpiados, lo que los usuarios desconocen es que las diligencias que prometen esos abogados son totalmente gratuitas. Que la ley protege que todas las deudas que han alcanzado 48 meses o cuatro años sean retiradas de la plataforma. Esto en lo que el marco legal llama derecho al olvido.

Lo que la ley establece

Según lo que se aclara no significa que la persona no debe. La ley lo que establece es que al plazo de cuatro años los burós de crédito deben retirar de sus portales las transacciones de usuarios. El proceso es totalmente gratuito. Además, creó una plataforma de uso simple en la que cualquier persona puede consultar su historial. De esta manera, reclamar si cumple con el requisito de que limpien su imagen.

Manifestaron que las redes de estafa, envían actos de alguacil ya, que es la única prueba con la que engañaran a sus incautos clientes. De que hicieron una diligencia para limpiar su historial, y en realidad se limita a una solicitud en la plataforma. Que para evitar usurpación de identidad requiere el llenado de preguntas de seguridad. Así pues, aprovechan la ignorancia de la gente, montan el negocio de la gallina de los huevos de oro. Muchas veces quienes temen por sus deudas ya ni siquiera figuran en los buros. Que para evitar demandas han acudido a algoritmos que sacan del sistema las deudas viejas.

Los reportes de crédito

Alertaron la población a no prestarse a pagar por procesos que son gratuitos y que conozcan la ley 172-13 que contempla la vigencia de la información hasta 48 meses en los reportes de crédito publicados. Señalaron que descargando la aplicación mi data todo ciudadano tiene acceso a consultar su historial cuatro veces al año de manera gratuita.

En conclusión, basta con cumplir los requisitos del tiempo para que de manera gratuita y sin intermediarios ni ruegos con una solicitud simple el historial de crédito de la persona sea sano, no significa que no debe, pero la información no será pública. Detallaron que la empresa Procrédito y otras de su especie tienen una premeditada intención de estafar cuando prometen a la gente limpiar el historial de una persona cuya deuda es de 1,2 o 3 años, su apuesta es a alegar que están agotando procesos ficticios apostando a que la deuda se ponga vieja y entrampando a sus víctimas con contratos que les generan posibilidad de embargos y abusos.

El procedimiento

Estas empresas, conociendo que el servicio es gratis y que es imposible limpiar el historial de una deuda con menos de 48 meses de vigencia, se aprovechan de la ingenuidad y desinformación, desgraciando el bolsillo y empeorando las deudas de quienes creyeron en su supuesta asesoría. El procedimiento es gratuito y rápido. Agradecieron a quienes perdieron la vergüenza para contar su experiencia y que ahora reclaman a la fiscalía de Santo Domingo Este intervenir en esta estafa que solo con esta empresa ha afectado a gran escala a más de 1000 personas.

En definitiva, contar con un buen reporte de crédito hoy día puede ser más valioso que tener un ahorro. Muchas personas descubren tarde que su perfil se daña por deudas que ya pagaron o por errores de instituciones que alimentan esta data por lo que anote entre sus nuevas prioridades ver su historial de crédito, aunque la persona no deba, hacerlo es totalmente gratuito, una herramienta que la misma Superintendencia de bancos ha propiciado para desmontar fraudes y proveer acceso un derecho básico: tu información personal.