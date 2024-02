Desclasificado | Terrorífico relato de mujer que expareja intentó quemar viva junto a su hijo

Según narra Carla, mujer a la que su expareja intentó quemar viva, luego de terminar, el hombre insistía con promesas de cambio.

La violencia contra la mujer sigue como una llaga muy viva. Según datos a los que este medio tuvo acceso, el 2023 cerró con 53 feminicidios en el país, y en lo que va de año han ocurrido casos devastadores de violencia extrema de mujeres muertas a manos de sus parejas.

En un reportaje realizado por la periodista Addis Burgos, para el programa Desclasificado, se expuso el caso de Carla Amparo y su hijo de dos años, quienes fueron víctimas de una persona que planeó quemarlos vivos.

Todo apunta a que Jhonatan García, expareja de Carla, tenía todo planeado para incendiarla junto a su hijo durante una madrugada. Todo quedó reducido a cenizas.

Para su fortuna no se encontraban en la casa esa noche. Desde que se enteró de que su plan había fallado, Carla narra que su verdugo no ha parado de perseguirla y enviar personas para vigilarla, con la intención de quitarle la vida.

Amparo manifestó que, su expareja pensó que cuando incendio la casa ella se encontraba dentro con su hijo.

Él pensó cuando la incendio que yo estaba ahí adentro, ni siquiera le importo si el niño o yo estuviéramos ahí y él lo hizo con su mente de que el niño y yo estábamos ahí y gracias a Dios no Carla Amparo

A Amparo, como otras víctimas, le ha tocado ver como las órdenes de alejamiento no sirven para nada, unido a la manera rezagada de la justicia asumir los casos. Un cóctel que coincide detrás de muchos de los expedientes de muerte.

Relato desgarrador

Carla Amparo es una joven madre de 24 años, que clama a las autoridades por protección y el apresamiento de su expareja, Jhonatan García, asegura temer por su vida y la de su bebé, que procreó con este hombre, a quien acusa de procurar la muerte de ambos.

Temo por mi vida porque ya le he puesto su denuncia desde el 2021, hubo una vez que se le escapó a la Policía, luego yo por el niño y eso lo deje un poquito tranquilo, pero ahora me quemó mi casa, ya van varias veces que me sigue a la parada de mi trabajo, le pido a la Policía que haga su mayor esfuerzo posible porque como me pudo quemar la casa pensando que yo estaba ahí adentro, así mismo puede seguirme a la parada de mi trabajo y nadie sabe lo que pueda pasar Carla Amparo

Carla cuenta que la persecución inició luego de terminar la relación. Es así como describe la forma en que conoció a este hombre y desde cuándo empezó a maltratarla.

“Mi expareja se llama Jonathan García, nos conocimos en el 2021, por el momento todo iba bien como una pareja normal, luego empezaron los maltratos, dando galletas, trompones, cosas así; luego yo salí embarazada y yo estando embarazada él ni siquiera le importaba, él se me subía arriba y me subía los dos pies en los brazos y me daba por la cabeza donde no se me vieran los golpes”

Tuvo un embarazo difícil, resultado de los maltratos que dice haber recibido.

“Cuando yo tenía como seis meses de embarazo, yo tuve al perder mi barriga por una golpiza que el medio dándome golpe por la espalda”, confesó Carla.

Falsas promesas de expareja que intentó quemarla viva

Según narra Carla, luego de terminar, el hombre insistía con promesas de cambio, razón por la que decide darle una nueva oportunidad para que el bebé que venía en camino no creciera sin su padre y con la esperanza de que la relación funcionaría, pero todo se volvió peor.

“Él habló conmigo, me dijo como todo hombre dice, que no lo va a volver hacer y fue un grave error porque lamentablemente quien hace una cosa ya es una costumbre y lo sigue haciendo y los primeros meses después que volví todo bien hasta que volvió y me puso la mano”, aseveró Amparo.

Carla narró que, a pesar de haber tomado la decisión de denunciarlo ante las autoridades y evidencia las denuncias que ha hecho en su momento, fue una lucha en vano, ya que el hombre fue dejado en libertad al siguiente día.

Yo le puse una denuncia en el 2021 y ahí lo agarraron y lo soltaron porque el hablo con la fiscal y le dijo que eso no volvía a pasar, que él quería ver mi hijo crecer conmigo y que él no se veía preso, hicieron un acuerdo el pago algo y lo soltaron Carla Amparo

La tensión y violencia fueron subiendo de nivel

Fuertes escenas de violencia que podrían encajar perfectamente en intento de asesinato, narra la joven de 24 años que ahora teme por su vida. A pesar de los maltratos y que en ocasiones hasta intentar quitarle la vida, Carla, no se esperaba lo que estaba a punto de suceder.

“El fin de semana él me agarró en la calle, me agarró por la blusa, me quitó la llave de mi casa, me tiró un puyón, yo me defendí obviamente y él se llevó la llave de mi casa, me la devolvió al otro día, a las 11 de la mañana me la mando con una chica”, confesó Amparo.

Aun esto no fue suficiente, Carla acusa a Jhonatan de haber intentado nueva vez acabar con la vida de su hijo y de ella. Esto, tras haber incendiado la vivienda donde creyó que ambos estaban durmiendo.

Lo que no me percate fue que él le sacó copia a la llave de la casa cuando él me la quitó y se la llevo y el miércoles en la madrugada el me la encendió, todo lo que estaba en la casa se quemó, aparte de cuando yo estaba en la fiscalía el mando a alguien a que mirara a ver si yo estaba ahí, no sé con qué intención lo hizo, pero me imagino que no fueron buenas Carla Amparo

La violencia continúa en ascenso en RD

Carla y su hijo huyen de la sombra de su verdugo escondidos aún sin ayuda de las autoridades y sin que luego de estos graves hechos, Jhonatan García se encuentre en prisión. Con el temor de pasar a la lista de muertas por sus exparejas su grito es más que legítimo, su grito es real y legal, y si es legal y de acción pública, debió ejecutarse en su contra una orden de arresto. Mientras las autoridades hacen coherente su discurso y atienden este caso, huye el inocente y se hace cada vez más voraz el agresor.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recientemente indicó que uno de los mayores retos que enfrenta la República Dominicana es reducir los casos de feminicidios, colocándolo como el segundo país en América con estos casos tras registrar y al menos 669 mujeres asesinadas en los últimos cinco años. Datos alarmantes que deberían llamar la atención de todos y que las medidas de protección en casos de violencia contra la mujer sean reforzadas y sean tomadas como una prioridad.