Tras derrumbar supuesto punto de drogas en La Bija, Fiscalía cita al sacerdote, al síndico y la PN

En el distrito municipal La Bija, provincia Sánchez Ramírez, un sacerdote, la Policía Nacional y el síndico distrital, fueron citados por la Fiscalía, luego de fuera derrumbada una vivienda donde afirman funcionaba un punto de drogas.

En tono agresivo y con acciones impulsivas, los manifestantes del distrito municipal La Bija, accedieron a la fuerza al Palacio de Justicia de la provincia Sánchez Ramírez donde citaron al sacerdote Franklin Mena, además el alcalde Robertson Rondón y el teniente coronel de puesto de este distrito municipal.

La propia comunidad, la feligresía y ciudadanos del citado distrito municipal, se han apostado en el lugar realizando una protesta pacífica en defensa de los actores mencionados de los cuales aseguran lo habrían citado personas interesadas para cuestionar el supuesto derrumbe de una vivienda donde ellos aseguran que funciona un punto de drogas.

“La comunidad que es la que está dando el apoyo a nosotros, fue la comunidad que desbarató ese punto, no fuimos nosotros, es la comunidad. Ahora nosotros estamos dándole ese apoyo a la comunidad”, agregó Rondón.

“No queremos ese punto ahí, lo vamos a desbaratar las mujeres. Las mujeres nos vamos a unir con el síndico y el sacerdote a terminar eso”, dijo Bélgica Amparo, manifestante.

“Porque la principal aliada de ese punto de drogas es la Policía. Ahora aparece un jefe de la Policía y lo trasladan. Queremos a Santana de nuevo en La Bija porque es un aliado del pueblo de La Bija. Y decirle al coronel que ya estamos hartos de la complicidad entre los policías y el punto de drogas”, expresó Roberto Del Orbe, de la Unión de Juntas de Vecinos La Bija.

Por su parte, el sacerdote Franklin Mena acusó a las autoridades de no actuar para corregir este flagelo.

“Lo triste del caso es que los que lo saben y deben darle persecución a esto, pues no colaboren con eso y lo digo porque si tú tienes un problema de 10 años y no lo resuelven, es porque diríamos que nos estamos haciendo de la vista gorda o muchas situaciones que están aportando para que no se resuelva el problema”, indicó el sacerdote.