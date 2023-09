Santo Domingo, RD. -El acoso escolar, o bullying es un tema de debate y más ahora que iniciaron las clases. La prevalencia del acoso escolar es de un 33.6 % en las escuelas públicas dominicanas, una cifra que preocupa cada día más, ya que va desde agresión entre estudiantes con lesiones permanentes hasta burlas que han llegado al suicidio.

Destacar que, este tema ha llegado hasta el Congreso Nacional donde un ante proyecto de ley busca tipificar este tipo de acoso en el país.

En este sentido, en la Republica Dominicana el bullying no está contemplado en la ley, razón por la que no hay penalidades ni un abordaje judicial directo hacia este tipo de acoso entre estudiantes. Como el abuso se realiza de parte de un niño o niña a otro, no existe un proceso judicial sobre ellos de manera directa, sino que la ley 136-03 Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se limita a sancionar los acosos en general. Las sanciones son de terapia psicológica y disciplina tanto escolar como en el hogar, ya que esta ley solo contempla como imputables o sujetos de ser sometidos a la acción de la justicia a los adolescentes a partir de los 13 años de edad.

Iniciativa legislativa por casos de bullying

En mayo de este año, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), depositó una iniciativa legislativa. Esta modifica el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a los fines de incluir la figura jurídica del acoso escolar.

El proyecto nace tras el análisis de desenlaces caóticos y frustrantes que se han apoderado del ambiente estudiantil. Además de esto, preocupa a los analistas el crecimiento exponencial que tiene la violencia entre menores en edad.

Por tal razón, plantean que es un problema en aumento y que puede llevar al suicidio a niños y adolescentes que lo sufren y que lamentablemente, República Dominicana no está preparada para dar respuesta al suicidio por bullying.

El bullying, más allá de la comunidad estudiantil

El acoso escolar no solo afecta a la educación pública sino también al sector privado, convirtiéndose en un problema a nivel general. Según una investigación el 34% de los centros educativos del país tiene casos de “bullying”.

Resaltar que, la abogada Julia Muñiz Suberví, consultora jurídica del ante proyecto de ley, destaca, que este tipo de acoso suele ser muy silente y que solo se explota cuando las consecuencias ya no se pueden ocultar, lo que explica la importancia de la aprobación del proyecto.

Este proyecto fue entregado a la diputada por Santiago de los Caballeros, Soraya Suárez el pasado 02 de mayo. Desde ese momento, se agota una ruta agresiva para que sea aprobada.

Inclusión de la figura jurídica en los cacos de bullying

Con la finalidad de incluir la figura jurídica del acoso escolar en el país este ante proyecto de ley, se enfoca en que se puedan paliar los ataques agresivos entre estudiantes.

Asimismo, el estudio “Prevalencia, tipología y causas de la violencia en los centros educativos de Básica y Media de la República Dominicana” establece que las agresiones verbales con gritos, insultos y burlas repetitivas, representan la mayor causa de violencia en las escuelas, a esta le siguen los golpes, amenazas e intimidaciones seguido por lanzamiento de sus pertenencias.

Evidentemente, la cifra es grave, uno de cada cuatro estudiantes en el país enfrenta algún tipo de acoso escolar. La mayoría de profesores carecen de formación emocional para frenar el bullying del que muchos niños son víctimas a veces frente a sus caras.

Consecuencias del acoso escolar

El acoso escolar desencadena un rosario de consecuencias, su mayor riesgo es la formación de problemas de salud mental en la víctima. También, dolores de cabeza y problemas de adaptación en la escuela.

Sin lugar a dudas, erradicar el acoso escolar es una prioridad en la educación ya que impacta el rendimiento académico de los niños. Esto, ya que crea en las victimas de bullying un sentimiento de inseguridad. Las autoridades estan obligadas a garantizar una niñez sana y un clima escolar seguro y eficaz. Tipificar y sancionar el bullying se hace urgente.

Finalmente, Soraya Suárez, entiende que hasta el momento al tema no se le ha dado la importancia que requiere, lo que aporte al desborde de casos y que debe convertirse en un sonido de alarma para las entidades que tienen el compromiso de velar por la educación debido al alto riesgo de que la incidencia del problema se convierta en un tema de salud pública.