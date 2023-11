Batalla por una falsa adopción

Una familia desesperada denuncia que llevan tres años sin ver a su hijo, esto luego de que el padre se casó con una mujer canadiense. La extranjera desde ese momento no ha permitido que el niño retorne con su madre biológica y sus familiares.

A pesar de que solo era la madrasta del niño y actualmente el padre se encuentra separado de ella, establecen que la mujer se apoderó del menor. El caso es ventilado por la justicia en Canadá, y a pesar de que el padre del niño presentó documentos para regresar al país con su pequeño, se le ha hecho imposible.

Esta historia comenzó como un cuento de hadas, pero se tornó en pesadilla. La historia inició cuando el joven Valentín Reyes, conoce a la canadiense Verónica Hill, en un hotel donde trabajaba, llamado La Hamaca. Este romance avanzó y a pocos meses este la llevó a conocer a su familia y a su pequeño hijo Darvin Jhonas Reyes Peña.

Rosa Carey, Abuela paterna, expresó que nunca pensó que con la llegada de esta mujer a la vida de su hijo se iría la luz de su vida, causando un gran dolor.

La abuela de Darvin narró como la relación de los jóvenes terminó en boda en el 28 de diciembre del 2018. En esta boda los familiares de Verónica vinieron al país. En enero ya la canadiense se encontraba en territorio dominicano comenzando un proceso de residencia permanente.

Comienzo de la falsa adopción

Para finales del 2020 el proceso había terminado, pero la abuela aseguró que la mujer canadiense decía que se tenía que llevar al padre con el niño, ya que sin el niño no se lo podía llevar. Ante todo esto, la abuela lleva el niño donde su madre biológica, Leidy Peña, para evitar que lo sacaran del país.

El niño salió de República Dominicana en el 2021, se le otorgó un permiso para que el menor viaje por un período de tres meses. La señora Carey dice no ver el infante desde junio del 2021.

Según Rosa, las cosas empeoraron al terminar la relación de su hijo con la extranjera, ella lo sacó de su hogar e inició un proceso legal acusando al padre de agresión y violencia física contra el menor. “El hijo mío ha estado en audiencia, por recuperar a su hijo y aún no ha podido recuperar a su hijo”.

Durante una llamada con Valentín, quien además sigue en Canadá y que también perdió la custodia dijo que no ve a su niño y que solo puede verlo por cámara los domingos a las cinco de la tarde. Mientras, que la madre biológica declaró que nunca ha visto al niño, ni hablado con él.

Hill se apoya en que el padre firmó un proceso de adopción, pero según él no es verdad. Sin embargo, Valentín explicó que el documento no existe de manera física ni existen los archivos legales, ya que cuando exigen verlo no se lo enseñan.

Dicho proceso que debe estar firmado por la madre biológica del niño y por supuesto del padre, por lo que ambos padres biológicos insisten en que nunca aprobaron tal proceso y dicen estar desconcertados.

En el expediente también se estableció que el infante era víctima de violencia en el país acusaciones que la familia desmiente.

Las autoridades no responden

La abuela dice sentirse indignada al ver que las autoridades no han hecho nada para respaldar el limbo judicial en que se encuentra el niño.

La familia denuncia que la ex pareja de su hijo se obsesionó con el niño. Incluso, alegan que Hill tiene comportamientos anormales, por lo que debería ser examinada psicológicamente.

Esta familia desesperada no sabe siquiera cuál es el domicilio del niño. El padre informó que su ex pareja Verónica se ha mudado tres veces evitando que él sepa dónde reside con su hijo y una niña aún menor que ambos procrearon.

Según el padre, su ex, trabaja para el gobierno canadiense, se ha valido de todos los alegatos posibles para retener a un menor de edad