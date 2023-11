José Ramón Peralta denunciará condiciones del sistema carcelario

José Ramón Peralta retomó sus contactos por la red social X, luego de salir de prisión.

Santo Domingo, R.D.-El ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, calificó los ocho meses que estuvo en prisión como “arbitraria, ilegal e injusta”.

Las declaraciones de José Ramón Peralta, imputado en el caso de corrupción denominado Calamar, las produjo en su cuenta de la red social X (Twitter).

Hoy retomo mi participación en el diálogo nacional a través de esta cuenta de X con una mezcla de emociones. Después de casi ocho meses privado de libertad por una decisión de prisión arbitraria, ilegal e injusta, finalmente estoy junto a mis seres queridos. José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la Presidencia

En los próximos días compartiré con ustedes acerca de la situación de nuestro sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva, así como mi experiencia personal y los nuevos propósitos de vida que he forjado en este tiempo.

10/10 — José Ramón Peralta F (@JoseRPeraltaF) November 21, 2023

En el mensaje virtual, Peralta también adelantó que hablará de las condiciones en las que opera el sistema carcelario.

“En los próximos días compartiré con ustedes acerca de la situación de nuestro sistema penitenciario y el abuso de la prisión preventiva. Así como mi experiencia personal. Y los nuevos propósitos de vida que he forjado en este tiempo”, así terminó el hilo de 10 mensajes de twitter el ex funcionario.

Asimismo, expresó agradecimiento a su familia, a los miembros de su partido, el de la Liberación Dominicana, a sus amigos, a miembros de otras organizaciones políticas. Además, periodistas y comunicadores; y lideres religiosos que a través de distintas vías le expresaron su solidaridad.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que me brindaron su apoyo y solidaridad durante este difícil momento. Las cartas, los saludos y las visitas de amigos y familiares me ayudaron a sobrellevar cada día con esperanza y fe. Mi gratitud también se extiende a la provincia de La Vega, lugar que me vio nacer y donde conocen nuestras raíces, trayectoria y principios familiares”, indicó.

Confía en que saldrá bien del proceso judicial

Además, se mostró confiando en que su nombre saldrá limpio en el proceso judicial, “a mis abogados, mi agradecimiento, quienes han trabajado sin descanso, presentando argumentos irrefutables para demostrar la injusticia y la ilegalidad de mi encarcelamiento. Confió plenamente en que lograrán que mi nombre sea exonerado de este expediente injusto”.

Finalmente, expresó solidaridad con las familias que resultaron afectadas por las lluvias provocadas este fin de semana por el disturbio tropical.

El pasado día 11 de noviembre, la jueza del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ana Lee Florimón, varió la medida de coerción al exministro.

La magistrada le varió la medida preventiva por presentación periódica, impedimento de salida del país y al pago de 4.5 millones de pesos. Esto como garantía económica a través de una compañía aseguradora.