Mujer clama ayuda del presidente Abinader tras caerle parte de su casita encima

SANTO DOMINGO.- Una señora, quien vive en la más extrema pobreza, pide la solidaridad de quien pueda ayudarla y hace un llamado de auxilio al presidente de la República, Luis Abinader.

Marcodina Adámes, mejor conocida en su comunidad como Pancha Adámes y quien reside en Bellas Colinas, Santo Domingo Oeste, manifestó que parte de su humilde vivienda, cubierta con hojas de zinc y piso de cemento, se derrumbó. La mujer, quien dijo no tener ayuda de nadie, ya que su único hijo murió en un accidente de tránsito, sufre de diabetes e hipertensión arterial.

“Señor presidente… Mire como yo vivo, míreme mi situación, se me derrumbó mi casita. No tengo donde yo vivir, no tengo quien me ayude. Soy una madre sola, no tengo a nadie. Tenía un solo hijo y se me mató en un accidente” expresó.

La situación de Adames se agrava debido a que la misma no puede trabajar por su condición de salud.

“Señor presidente, necesito de su mano amiga, por favor, si ustedes pueden, ayúdeme. Estoy en la calle, no tengo para dónde coger. Estoy viviendo mal, con una precariedad grave. No puedo trabajar. No tengo más que la ayuda de Dios” agregó doña Pancha, cuyo deseo es vivir en mejores condiciones.