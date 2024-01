Padre de niño torturado por su tía cuenta su versión de la historia en Desclasificado

En una entrevista exclusiva del programa Desclasificado con Addis Burgos, Santiago Colomé Jiménez, padre del niño torturado y mutilado por su tía, rompió el silencio y reveló los detalles desgarradores

Punta Cana, RD.- La cruel muerte de un niño de 8 años, torturado salvajemente a manos de una tía paterna, ha estremecido al país, dejando a todos en un estado de shock.

Sobre el hecho, muchos se preguntan las razones que habrían llevado a Carmen Jiménez a quitarle la vida de una manera tan despiadada a un pequeño. Tampoco tienen claro dónde queda la responsabilidad de los padres frente a estos hechos.

En una entrevista exclusiva del programa Desclasificado, con Addis Burgos, Santiago Colomé Jiménez, padre del menor, rompió el silencio y reveló los detalles desgarradores.

Al viajar Higüey, lugar donde el niño de 8 años y de iniciales C. C. fue cruelmente mutilado y torturado por su tía, el hermano de esta y padre de la víctima contó cómo era su relación con la madre del menor.

Durante la entrevista, Santiago Colomé Jiménez, narró que conoció a la madre del menor, cuando esta se encontraba embarazada de otro hombre. Es en ese momento cuando ambos inician una relación y él decide hacerse cargo de la criatura declarando la niña como suya.

Según cuenta, luego de nacer el niño que procrearon entre ambos, al parecer todo iba bien hasta que la madre del niño, Jennifer Álvarez Pérez, decide terminar la relación y procrear otra familia.

Es en esas circunstancias cuando un día, según su versión, Jennifer Álvarez Pérez (la madre), decide entregarle a su hijo, ya que, según ella, no podía tenerlo.

Explica que debido a la fuerte insistencia para entregarle el niño bajo el alegato de que tenía que trabajar para mantener sus otros hijos, decide ir a buscarlo, y destaca que el niño no avanzaba físicamente.

Su jornada laboral lo empujó a pedir ayuda a la hermana

A la conversación se suma el abogado de Santiago Colomé, quien al mismo tiempo lo califica como un amigo y compañero de trabajo. Lo describe como un hombre que solo trabaja para mantener a sus hijos.

Precisamente, debido a su jornada laboral de día complejo que se ve obligado a acudir a su hermana, Carmen Jiménez, para confiarle el cuidado de su hijo, lo que nunca pensó fue lo que sucedería en manos de esta mujer.

La tía del menor, Carmen Jiménez, aceptó cuidar a su sobrino. Aunque en principio no exigía un pago por estar al cuido del menor, su hermano Santiago Colomé Jiménez dice que pasados algunos meses las cuotas comenzaron a aumentar. Su hermana le exigía el doble del pago acordado. Finalmente, acordaron seis mil pesos quincenales para que cuidara de su hijo, ya que entendía que el niño se encontraba en buenas manos. No sería la primera vez que ambos se respaldaban en asuntos similares.

No veía indicios de maltrato

Con el niño en casa de su hermana no parecía haber ningún indicio extraño cuando lo visitaba.

Insiste en que veía un trato complaciente y, según sus palabras, veía que el niño estaba bien. No obstante, hace algunos meses la dinámica había cambiado y su hermana ponía trabas cuando decía que quería ir a ver al pequeño.

Excusas como que no se encontraba en la casa o que tenía diligencias pendientes. No fue hasta el mes de noviembre del año pasado cuando el padre del menor percibe que algo no andaba bien.

“Comienzo a notar que hay algo extraño desde noviembre que yo fui y vi que tenía un guayaito, ahí en la espalda, y la cuestiono sobre ese tema y le pregunto qué fue eso y me dice que ella lo llevó a un parque. Y yo le dije ¿en un parque? Y me dice si cuando él se tiró del tobogán se guayó un poquito ahí” Santiago Colomé Jiménez, padre del niño asesinado

Asegura que llamaba al niño y lo cuestionaba, pero este corrobora la versión de la tía. Lo que nunca se imaginó es que esta lo obligaba a mentirle. Sin saber el infierno a qué tipo de infierno estaba sometido su pequeño hijo.

Así se le informó al padre la muerte de niño torturado por su tía

En el momento en que se entera de la trágica muerte de su hijo, es detenido en pleno hospital. Lo interrogan para preguntarle si conoce a las dos personas que llevaron a su hijo en ese estado al centro de salud.

“Me dicen que si yo conozco a ese hombre que está ahí, le digo que no, que yo no conozco a ese hombre que está detenido. -Ah, pues ese es el chofer que trajo al niño aquí al hospital, le digo no, yo no tengo conocimiento de ese señor, nunca lo he visto, -¿y a Carmen Jiménez, usted la conoce? -Si la conozco es mi hermana, mi hermana, mi hermana de sangre”

Todavía detenido para fines de investigación, Santiago no tenía conocimiento de que su hermana había cometido el terrible asesinato de su hijo.

Al momento de dar sus declaraciones, ella pide a las autoridades que saquen a su hermano para hablar.

El padre describe el momento en que las autoridades le informan que su hermana había confesado haber sido la autora del horrendo crimen que había acabado con la vida de su hijo. Se constituyó en un doble dolor para él.

Tras las desgarradoras palabras narradas por el padre, el equipo Desclasificado hizo un intento de comunicarse con la madre del niño para conocer su versión de los hechos, pero no quiso dar declaraciones al respecto.

