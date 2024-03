Santo Domingo, RD. – EL Director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), Hecmilio Galván, dijo este lunes que la gente no está interesada en la propuesta que está planteando Rescate RD, al tiempo que explicó que es una pena que República Dominicana no cuente con una oposición fuerte.

Dijo que el encuentro de dicha alianza representa una buena oportunidad para que los organizadores «se rescaten ellos mismos», se «reencuentren con la sociedad y reflexionen».

«Yo pienso que Rescate RD es una alianza desesperada de la oposición que en su momento estuvo dividida y que se ha ido unificando», dijo al indicar que es desesperada por que no han encontrado la vía para conectarse con lo que la gente quiere.

El funcionario dijo además que todas las encuestas demuestran que ellos han ido disminuyendo significativamente su participación. Auguró que ojalá puedan presentar algo nuevo, aunque aseguró que es muy difícil que esto suceda, debido a que los integrantes de la misma gobernaron en los últimos veinte años y según su punto de vista no hicieron nada que convenciera a la gente de este tiempo.

«La gente de este tiempo no está convencidas ni interesada, ni dispuestas a participar con ellos en un proceso electoral. Entonces ellos… se están prácticamente desmembrando ellos mismos, todos los días surge una renuncia nueva, habrá que crear candidatos», dijo Hecmilio Galván, quien catalogó el hecho de no contar con una oposición que represente al segmento de la población que no se identifica con el gobierno.

A la oposición se le hizo tarde

Consideró que a la oposición se les hizo muy tarde para ablandar habichuelas, debido que el proceso electoral se encuentra a dos meses y todavía no definen quién será el candidato representará a los partidos opositores.

Dijo que no surtirá gran efecto el hecho de que Danilo y Leonel Fernández se tomen una foto juntos, como muestra de unidad. Esto debido a entiende que para estas elecciones la oposición fracasó, debido a que misma cada día pierde puntos, calificándola como deprimente.

Sobre la dinerocracia que ha instaurado Abinader, según Leonel Fernández

Dijo que el Partido Revolucionario Dominicano lo que ha realizado es la construcción de una sociedad diferente, un modelo de gobierno diferente

Galván dijo «Pregúntele usted a él si esa es la práctiac que él utiliza. Yo creo que está juzgando con la práctica que él utiliza. Históricamente», dijo que así él destruyó el Partido Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicano.

Dijo que hay que preguntarle cómo ha crecido la Fuerza del Pueblo, saliendo de un 4% y ahora y que ahora tiene un 19%. Agregó que aunque se encuentran en la oposición cuenta con recursos, tanto del gobierno, por la cuota electora y la gran fortuna acumulada del expresidente.

Sobre el desarrollo de Pedernales

Dijo que esperan el segundo crucero, que aunque indicó no saber la fecha, aseguró que en cualquier momento. Aunque señaló había sido anunciado para Febrero y que se encuentran en la espera.

Invitó a los dominicanos a disfrutar de Pedernales y dijo que esa provincia posee una belleza impresionante. Ademá describió la hermosura de la playa de Bahía de Las Águilas y ofreció detalles de la gastronomía de esa provincia.