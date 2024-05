Obreros de la Asociación de Cebolleros del Sur reclaman pago de unos RD$200 millones

Decenas de obreros de la Asociación de Cebolleros del Sur reclamaron al Ministerio de Agricultura el pago de más de 200 millones de pesos.

Los cebolleros de San Juan, Azua, Peravia y San Cristóbal, fueron repelidos por un contingente policial al momento de intentar paralizar el tránsito en la autopista Sánchez, próximo a la comunidad de Santana. Lugar donde resultó detenido uno de los principales dirigentes que libran esta lucha por el citado pago millonario.

“Lo estamos haciendo hoy primero de mayo porque es día del trabajador y como el agricultor es el que más trabajo, porque no descansa, ni siquiera estando enfermo descansa para que tenga misericordia de nosotros y nos paguen. Si ellos no nos van a pagar por lo menos que nos ayuden a llamar a las casas comerciales a juicio” indicó protestante.

“No es justo que hoy diga el ministro de agricultura que él no tiene compromiso cuando esas casas comerciales la enviaron ellos a comprarnos las cebollas. Le decimos que llamen a esas casas comerciales como ustedes lo llamaron para que vengan a comprarnos las cebollas. Que vengan para que paguen las cebollas también” indicó miembro de la Asociación de Cebolleros del Sur.

“Nosotros somos personas inteligentes, quizás no estudiamos, pero mantenemos el país y el mundo. Nosotros somos los agricultores, nosotros somos lo que alimentamos, los que no saben cómo se produce un tomate. Los que no saben cómo se produce un jarro de arroz y todos los días lo ponen en su mesa” precisó agricultor en medio de protesta.

Los productores hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga en la situación.

Por Carlos Valdez