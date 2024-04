Santo Domingo, RD. – Las candidatas a diputadas del Partido de la Liberación Dominicana, Nancy Amancio; de Opción Democrática, Nicole Pichardo; y del Reformista Social Cristiano, Silvia González destacaron la importancia de abogar por el bienestar de las familias dominicanas, al señalar los motivos por los que optaron por primera vez a un puesto en el Congreso, al hablar de sus propuestas este viernes.

Al participar en una entrevista en el programa Despierta con CDN, las candidatas, insistieron en la importancia de mantener el bienestar de las familias para una sociedad más sana.

La cantante Nancy Amancio, quien es candidata a diputada por Santo Domingo Este, dijo que su propuesta va enfocada a los niños huérfanos producto de los feminicidios, mientras que Nicole Pichardo indicó que su programa se enmarca en el cuidado a las personas, en tanto que, Silvia González en su propuesta legislativa aboga por la solución del drenaje pluvial.

Nancy Amancio, la candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Foto: Félix de la Cruz

Nancy Amancio

La candidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por Santo Domingo Este, Circunscripción #3, Nacy Amancio dijo que «acepté la propuesta de ser candidata a diputada porque sabemos que hacen falta personas de valor en el Congreso en la cámara de diputados, hace falta que se levanten personas con una mentalidad totalmente enfocada integralmente en la familia».

«Cada vez que vemos el deterioro y la desintegración familiar lo que indica que perdimos los valores, y quiero a través de mis propuestas que están enfocadas en la familia, en nuestros hijos específicamente. Quiero hablar uno de los puntos que más me apasiona y que tengo el enfoque es el tema de los niños huérfanos producto de los feminicidios. Todos ustedes saben que cada vez más aumenta el número de nuestras mujeres siendo asesinadas, más del 40% de ellas cuando están siendo atacadas sus hijos están presentes. Nuestras mujeres cada una de ellas a nivel general cuando vemos los números nos dicen que en muchos de ellos los niños estuvieron presentes cuando ellas eran asesinadas.

La también predicadora destacó que la conducta «que estos niños presentan en las escuelas, en su desarrollo como niño adolescente realmente dicen los mismos maestros, que se vuelven indomables», dijo la también pasora, asegrando que literalmente «al presenciar esta situación» esto le produce un trauma. «El fallecimiento de su madre, el bullying escolar que le hacen en las escuela, porque tu madre está muerta, tu padre es un asesino». Indicó.

«Creo que podemos legislar para que estos niños sean atendidos inmediatamente», Dijo añadiendo que la ley dice el protocolo de atención para estos niños huérfanos producto de los feminicidios, dice que es optativo que ellos reciban ayuda». Dijo Amancio.

Nicole Pichardo, candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, Circunscripción #4 por Opción Democrática: Foto: Félix de la Cruz

Nicole Pichardo

Al participar en una entrevista en el programa Despierta con CDN, la candidata Nicole Pichardo, quien es candidata a diputada por Santo Domingo Oeste, Circunscripción #4, por el Partido Opción Democrática, expresó que están aspirando a representar a personas que han vivido realidades para tratar de cambiar su situación.

Nicole Pichardo dijo que debido a que durante su estadía de trabajo con el diputado José Horacio Rodríguez en el Congreso, confirmó que la «clase política está totalmente desconectada de problemas que aquejan a la sociedad, a la mujer y la niñas dominicanas», optó, ahora que se le presenta la oportunidad, por una candidatura para implementar política en favor del cuido en República Dominicana.

Entienede que es importante el tema del cuidado y expreó, «si ustedes existen hoy, yo existo hoy, quien nos ve existe hoy, es porque alguien nos cuidó. Todos tenemos responsabilidades de cuidado, ya sea adultos mayores, sea nuestros hijos, sean personas con discapacidad sin importar la edad.

«Es la primera vez que yo abogo por un cargo electivo popularmente pero yo trabajé en el congreso dos años junto al diputado José la Rodas y yo vengo del activismo social y político a favor de los derechos y las mujeres, de las niñas y mujeres dominicanas por qué porque me di cuenta que hay un conjunto de cosas que nosotros no normalizamos como sociedad pero nuestra clase política normaliza y no solamente la normaliza en el discurso sino la normaliza en el accionar.

Nicole Pichardo: Foto: Félix de la Cruz

800 mil personas no trabajan porque no encuentran quien cuide a sus hijos o adultos mayores

La candidata detalló que alrededor de 800,000 personas se encuentran desempleadas debido a que tienen que cuidar a sus hijos porque no tienen con quién dejarlos, «o no tienen con quién dejar sus adultos mayores»

Agregó que República Dominicana cuenta con estructuras de cuidados que con política pública exitosas. «No me gusta decirlo, por porque yo soy de oposición que todo lo que se ha hecho está mal, han habido avances importantes en República Dominicana en materia de cuidados, uno de esos han sido los que hace el Inaipi y el Conape». Dijo Nicole Pichardo, destacando, sin embargo, que los mismos no dan abasto.

Nicole, dijo que de lograr alcanzar una diputación busca depositar y crear un proyecto de ley que cree el Sistema Nacional de Cuidados, «para que estas estructuras de cuidado que ya existan puedan prevalecer sin importar el gobierno de turno que haya», pues entiende que a proyectos como este hay que darle continuidad de estado «y sobre todo para reconocer el cuidado como un derecho para poder asignarle fondos suficientes al Conape».

Otros problemas

«Nosotros tenemos un país con feminicidios que cada año van creciendo, con delitos de incesto, cada vez más se denuncian como niñas que salen embarazadas y que mueren pariendo o intentando parir y con adolescentes que también salen embarazadas, y todo eso responde a soluciones políticas, es un problema nacional, es un problema que afecta a la persona afecta a la sociedad e incluso afecta a la productividad». Destacó.

Silvia González, candidata a diputada por el Distrito Nacional, en la Circunscripción #1, por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Foto: Félix de la Cruz

Silvia González

La candidata a diputada por el Distrito Nacional, en la Circunscripción #1, por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) Silvia Gonzáles, dijo que su propuesta está enfocada en buscar soluciones para el problema del drenaje pluvial.

«Ahora que tengo la oportunidad de ser candidata a diputada y que sin lugar a dudas estaré en el congreso de la República quisiera aportarle ese granito de arena a todos los ciudadanos del distrito nacional… mi propuesta que le llamado propuesta estrella de campaña tiene que ver con el drenaje pluvial…la solución del problema del drenaje pluvial. Dijo Silvia González.

Dijo que propone que el 3% del impuesto a la transferencia sea destinado para una cuenta especializada. Y que de ese modo, esos fondos se tomen para solucionar el problema del drenaje, que tanto afecta a los dominicanos, especialmente a los moradores de su demarcación.

Explicó que de esta forma no se afectaría a la sociedad ni a los ciudadanos con mayores cargas impositivas. Esto debido a que ya ese impuesto está normalizado en el sistema.

Dijo que este es el momento, que todavía las autoridades no saben cómo desembolsar o de dónde sacar fondos para la solución de este problema.