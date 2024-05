Santo Domingo, RD. – El director del Servicio Nacional de Salud, (SNS) el doctor Mario Lama indicó este jueves que las demandas a médicos resulta ser un tema muy delicado para ese sector, debido a que implica el encarecimiento y la dificultad de las prácticas de la medicina, agregando que la llevada de estos casos a lo penal va provocar que los médicos no le quieran poner la mano a los pacientes.

El galeno aseguró que los profesionales deberán contratar póliza de responsabilidad civil y que ningún médico va a querer realizar un procedimiento, sin una batería de estudios complementarios.

«Eso lo que va a provocar es una distancia en la relación médico-paciente y va a hacer más difícil aún la práctica médica, menos humanizada y mucho más cara».

Al ser cuestionado sobre las consecuencias del caso de los embargos a un centro de salud, que luego se ve obligado a seguir atendiendo otros pacientes, debido a que están obligado por Ley, dijo que cuando se embarga una cuenta también se le hace daño colateral a otros pacientes y quien emite la sentencia está provocando un daño a quienes no puede ser atendidos por esa sentencia.

Dijo que ningún médico actúa con la intención de hacer daño, por que considera que la responsabilidad debe ser civil.

«Es un tema viejo en muchos países, pero un tema muy delicado para el sector salud, sobre todo por la línea muy fina de división entre lo que es una complicación de una patología propia y una mala práctica que implica una omisión de procedimiento o un procedimiento incorrecto a un paciente son cosas muy diferentes». Dijo Mario Lama.

Destacó que las demandas médicas obligan al personal médico, a las clínicas y a los centros de salud a adherirse a los protocolos, algo que consideró positivo, por que implica que los médicos sean cuidadosos y que tengan más precaución para hacer procedimientos. Sin embargo destacó, que el problema persiste en cuando se hace «un festín», resaltando que en muchos países hay abogados que ofrecen sus servicios a los pacientes por cualquier tipo de dudas ante una mala práctica médica.

Médicos no piden impunidad ni inmunidad

El doctor señaló que los médicos no buscan impunidad o inmunidad, sino que los procedimientos se realicen con peritaje.

«Yo quiero que se entienda que los médicos no están pidiendo impunidad, ni inmunidad, lo que se está pidiendo es que, esto se realice con peritaje, que sean conclusiones pertinentes y no por impresión de un abogado o de un juez que no son peritos. Y que esto se sopese ante el momento de dictar una sentencia favor o en contra, las dos cosas, porque si es una mala práctica y se hace una sentencia que no favorece paciente también fue incorrecto. «Lo que estamos pidiendo una administración de la justicia ecuánime, sopesada y con peritaje».

Lama entiende que lo que vine a fortalecer es el peritaje

El doctor entiende que lo que «va a fortalecer es el peritaje, al explicar que los jueces «no tienen que s especialistas de de 20 áreas diferente».«Tienen que tener el sentido de dictar la justicia con ecuanimidad y para eso se valen de múltiples instrumentos».

Vídeo de la entrevista al doctor Mario Lama

«Aquí lo que estamos pidiendo además porque cada caso es diferente no es lo mismo un caso de obstetricia que un caso de una una cirugía general o no es lo mismo un caso de un pediatra o de una de un nutricionista, o sea debe hacerse en la investigación el peritaje para poder llegar lo más cercano posible a la verdad», dijo Mario Lama.