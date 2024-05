Santo Domingo, RD. – El expresidente y candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, entiende que en este gobierno implantaron una cacería política en perjucio de la oposición.

Dice no se puede explicar cómo un candidato que ganó en una determinada organización política se cambie de partido. «Nunca antes en la historia se había visto que un funcionario electo del partido opositor se mude al partido de gobierno.

Aseguró que «este gobierno ha utilizado los recursos del Estado para comprar literalmente 32 alcaldes de la oposición y 45 directores de Distrito Municipales» Argumentó que eso no se hace por la capacidad persuasiva del gobierno, sino por las ofertas económica que hace.

El también abogado y catedrático dijo que la democracia está en riesgo y opina que la JCE debe prestar más atención a esos factores. Esto para que haya un equilibrio en la participación electoral por parte de los partidos que son los principales actores del sistema político electoral.

El también presidente de la Fuerza del Pueblo dijo que no utilizaron los recursos públicos de manera desproporcionada como se hace ahora y como lo ha denunciado el gobierno, argumentando que desafía a cualquiera que se lo demuestre. Puso como ejemplo que cuando estuvo en el gobierno los programas de ayudas sociales eran certificados por el Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD).

«Eso no es verdad, y yo desafío a cualquiera que me lo demuestre. Verifique quienes están en eso, personas necesitadas de la población, no que fuesen del partido, a nadie nunca se le dio la tarjeta de Solidaridad para que estuviese en el partido».

Dijo Leonel Fernández