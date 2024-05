Moradores de SDE denuncian vertedero improvisado por falta de camiones de basura

Santo Domingo Este, RD. En Santo Domingo Este se están lanzando desechos a las vías públicas desde un vertedero improvisado. La situación fue causada por la falta de camiones de basura en San José de Mendoza. Los locales se han visto obligados a crear un basurero frente a un centro educativo en la zona y a tirar parte de la basura a la calle para evitar que se acumulen los desechos.

Entre los más afectados están los negocios alrededor del vertedero improvisado, incluyendo al colegio Colores y Alegría, quienes se han pronunciado con respecto a presente situación. “Es probable que mañana eso esté igual. Nosotros queremos también crear conciencia en la comunidad y hacia el ayuntamiento para que recoja la basura” afirmaron los locales.

“Todos los días encontramos ese baratero delante del colegio. Nosotros queremos que el ayuntamiento mande los camiones al menos dos veces a la semana” agrego Joselito Sugilio, un profesor del centro.

La situación no está limitada a los habitantes de San José de Mendoza. Sectores como Invivienda o San Isidro también denuncian que el ayuntamiento no les envía camiones de basura. “La basura aquí en Santo Domingo Este solo la recogen a negocios y a los barrios no están entrando” manifiestan desde las zonas afectadas.

Los afectados por la situación no solo acusan la falta de trabajo del ayuntamiento, también culpan a la falta de consciencia ciudadana.