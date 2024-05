Hombre denuncia teme por su vida debido a agresiones de vecina en Santiago

SANTIAGO.- Un hombre denunció que está sometido a constantes agresiones con un arma blanca y amenazas de muerte por parte de una vecina en la comunidad de Arroyo Hondo al sur de Santiago.

Se trata de Félix Marte, quien explicó cómo su vecina la cual identificó con el nombre de Angelina, lo agrede, por lo que dice temer por su vida y pide a las autoridades que intervengan.

Según declaraciones de Marte, la situación acontece a raíz de que este se ha quejado en múltiples ocasiones porque los hijos de la fémina lanzan objetos hacia su casa y esto le molesta.

“Esa vecina me tiene en zozobra. Se mete a mi casa, me agrede con cuchillos porque yo le reclamo porque tiran pelota a mi casa y eso es lo único que reclamo. Entonces ahora ella me mandó una cita, ella quiere que yo le de dinero y quiere verme preso” expresó el denunciante en el Palacio de Justicia de Santiago.

Tras la denuncia interpuesta por Félix Marte en la Fiscalía de Santiago este espera que dicha situación pueda resolverse y que termine el conflicto entre ambas partes debido a que teme que la situación se salga de control y termine en tragedia.