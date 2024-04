Santo Domingo, RD. – El ministro de la presidencia, Joel Santos aseguró este lunes que no hay manipulación de datos en las estadísticas ofrecidas cada semana por la fuerza de tarea encabezada por esa institución y el Ministerio de Interior y Policía, como lo denunció el expresidente de la República Leonel Fernández, quien aseguró que existe una inconsistencia en los números.

Al participar en la entrevista central del programa Despierta con CDN, el titular de la presidencia indicó que no tiene la menor idea de dónde Fernández saca esa información y dijo que él tendrá que probar ese alegato, asegurando que las estadísticas acumuladas en lo que va de año es de 384 muertes, explicando además, que el promedio en los números de esta gestión ronda el 11%, que es más baja que en todos los gobiernos anteriores.

«No hay manipulación de datos. En 2024 van 384 homicidios acumulados en lo que va de año. Yo he dicho que él (Leonel) tiene que probar ese alegato. Yo no sé de dónde él Saca los 39 homicidios acumulados en lo que va del año, porque esa cifra es incierta y yo la he explicado todos los lunes, porque esa es la ventaja, todos los lunes yo me paro frente a las cámaras frente a la prensa y hablo de las cifras». Explicó Joel Santos, ministros de la presidencia.

«El tema de la inseguridad es un problema nacional, no es un problema que ni siquiera compete solamente al gobierno. Compete a todas las instituciones civiles, es un tema de visión», dijo el Joel Santos.

Joel Santos dijo que la Seguridad Ciudadana no es exclusiva de ninguna institución

Leonel Fernández criticó también que no es taréa del Ministerio de la Presidencia tratar el tema de criminalidad, a lo que Joel Santos respondió que el tema de la seguridad ciudadana no es una solución de dos tres meses, sino un proceso de años y que no es exclusiva de ninguna institución.

Aseguró que la Seguridad Ciudadana no es una solución de tres meses ni de dos meses, que «el tema de la Seguridad Ciudadana es un as de contención, es un proceso de años y nosotros estamos consciente como dice el mismo presidente en distintas ocasiones un muerto un homicidio es mucho entonces ese trabajo no se detiene nadie puede cantar victoria. Es una lucha sin cuartel como dicen y que no termina nunca», aseveró.

Sobre debate presidencial

Al ser cuestionado sobre el debate presidencial, realizado por la Asociación de Jóvenes empresarios (ANJE) aseguró que el presidente Luis Abinader ganó tres veces al presentarse en el evento que consideró como histórico, aunque reconoció que los candidatos de la oposición tuvo una buena participación.

Dijo que «lo primero es que ese debate que hay que reconocer que fue histórico y debo comenzar, porque a mí me gusta ser justo, debo reconocer la buena participación de los de todos los candidatos. No voy a ser justo, a mí no me gusta denostar a nadie, creo que injustamente hacerlo, o no decirlo sería Injusto, pero el presidente ganó tres veces. Primero porque fue él que salió al frente primero y fue el primero que dijo que iba a ir al debate estando al frente en las encuestas».

En el 2007 Leonel no quiso asistir a debate

Aseguró que cuando fue presidente de ANJE invitó a Leonel Fernández a un debate y éste se negó a participar. «Yo soy el primer testigo de que Leonel Fernández hizo lo contrario, porque yo era el presidente de Angel en el 2007 y En el 2007 yo fui a plantearle a Leonel Fernández en una condición parecida a la que está a la que estaba Luis Abinader hoy día y la respuesta de Leonel Fernández fue contraria», quien aseguró que por eso no se dio el debate.

«Entonces ahí ganó primero Luis Abinader porque puso su condición de civil y su responsabilidad hacia la población delante de la estrategia política un mensaje directo a la población de que no todo es estrategia política, en realidad es un legado que es lo que Luis Abinader siempre está pensando, pues tuvo los mejores argumentos. Se preparó como él sabe siempre hacer todas las cosas que tiene que hacer», argumentó el funcionario.

«Él estaba claramente preparado para eso, pero estando él al frente en los en las encuestas ya él ganaba contrarrestando, aunque realmente también dejó importantes mensajes a la población».

«Sí tú vas a buscar incidir en la población en lo que tiene que ver con la decisión electoral que es el último objetivo ese objetivo entiendo yo que la oposición no lo logró, entiendo que Luis Abinader está igual o mejor que desde el día del debate, por lo tanto, ahí está la ter las tres victorias de Luis Abinader en lo que tiene que ver con ese debate».