Santo Domingo, RD. – El miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, dijo este martes que la dirección de ese partido inscribirá la candidatura de Rafael Paz, al indicar que esa organización política utilizó en su momento los métodos les ofrecía la Ley.

Dijo que la reserva de esa candidatura se hizo antes de las encuestas que se realizaron, por lo que entiende Rafael Paz tiene un espacio ganado que a su entender debieron reservarlo, indicando que el Tribunal Superior Electoral no debió descomponer la boleta completa de la organización política.

«La dirección política de la Fuerza del Pueblo utilizó los métodos que le dio la ley y los métodos eran asamblea de dirigentes, encuestas, y reservas y tú tenía capacidad para hacer una determinada cantidad de reservas». Dijo Roberto Rosario Márquez.

Roberto Rosario Márquez: Foto: Yovanny Corporán

Reservas se hicieron antes de la aplicación de los otros métodos

El también ex presidente de la JCE aseguró que esas reservas se hicieron antes de la aplicación de los otros métodos, de aplicar la asamblea de dirigentes y de la aplicación de las encuestas, por tanto el primero en ubicar fue la reserva que se hizo a Rafael Paz. En el caso de Paz y de Tobías Crespo, fueron hechas mucho antes de la encuesta que se realizaron, por tanto fueron los primeros en el derecho, tienen un espacio ganado que debió ser reservado el Tribunal Superior Electoral.

El político indicó que en una «lógica extraña» en vez del Tribunal Superior entrar a analizar lo que ocurrió en ese lugar, lo que hizo fue «que descompuso la boleta completa y le ordenó a la a la Fuerza del Pueblo ordenar y organizar la boleta». Alegó Roberto Rosario, quien dijo además que la Fuerza de Pueblo lo que le ha comunicado a la Junta Central Electoral es el orden que le dio y que si «el tribunal le quiere dar otro orden que se lo dé él», dijo agregando que el Tribunal no puede inmiscuirse en el orden que un partido le dé a una boleta, asegurando que eso va más allá de lo que son sus atribuciones».

«Ellos tenían que examinar si el impugnante tenía derecho o no tenía derecho y decir entre sus iguales, entre los que compitieron en un mismo modelo, a cuál de ellos no debieron seleccionarlo, pero cuando te desbarata la boleta completa, el Tribunal Superior Electoral ya pasa de un terreno jurídico a un terreno político, y entiendo yo que no es bueno para ellos», dijo Roberto Rosario Márquez.

Roberto Rosario Márquez: Foto: Yovanny Corporán

Roberto Rosario dice el PRM está detrás de esa decisión

Al participar en la entrevista central de el Programa Despierta con CDN, Roberto Rosario dijo que no hay forma de desvincular al Partido Revolucionario Moderno de esa jugada, alegando que están haciendo esfuerzos para desequilibrar la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional en busca de afectar la candidatura de Omar Fernández.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo, puso como ejemplo el caso la circunscripción #2, en Cristo Rey, en donde según explicó «ahí también hay una persona que ha impugnado como cuatro veces, y las cuatro veces se le ha rechazado y sigue impugnando y ocurre que es el más votado en ambos lugares, son las dos mejores posiciones, que es Tobías Crespo y es Rafael Paz lo que quiere decir que no hay forma de desvincular al Partido Revolucionario Moderno de esa jugada», indicó Rosario, agregando que algún esfuerzo está haciendo para tratar de desequilibrar la boleta electoral en el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo y así afectar la candidatura de Omar.

Al cuestionarlo que el PRM es víctima de la misma situación en la circunscripción número tres, Rosario dijo que no ha visto que las decisiones con relación a esa organización, ellos (La Junta Central Electoral), la han administrado muy bien, explicando que el órgano le ordenó este lunes que reconfigure la boleta y que en cambio la Fuerza del Pueblo lleva más de un mes con el tema y no les resuelven.