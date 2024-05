Padre joven presuntamente secuestrada pide ayuda para su liberación en México

El padre de una joven supuestamente secuestrada en México cuando intentaba llegar a Estados Unidos por esa ruta pidió ayuda de 4 mil dólares que le faltan para poder salvar la vida de su hija.

Francisco Antonio de La Cruz refiere que su hija Leidy de La Cruz García partió en busca de una mejor vida en la ruta por México hacia Estados Unidos. Allí, la secuestró un cartel que pide dinero para su liberación.

“Yo tenía los papeles de la casa mía y los hipotequé y le mandé los 6 mil dólares y me faltan 4 mil y no sé dónde yo voy a conseguir ese dinero”, explicó De La Cruz

“Estoy apegado de Dios y que la gente tenga consciencia de aquí de La Vega que me conoce mucha gente, que me ayuden con eso porque no los tengo”, agregó el padre de joven.