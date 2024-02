Sánchez Ramírez, RD. – En el municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez el proceso electoral se desarrolla con una tímida asistencia tras la tensión provocada, luego de que el sábado, tres personas resultaron heridas tras un tiroteo que se produjo en la residencia de una dirigente del PLD.

Un ciudadano consultado por CDN dijo que el incidente se habría presentado por la desesperación del actual síndico, quien según explicó se encuentra desesperado.

«La situación es que el síndico está desesperado y quiere a acabar con el pueblo, pero aquí nos vamos a matar todo mañana, pero vamos a votar todos mañana, es que no lo queremos y no lo queremos más, y no lo queremos», enfatizó el ciudadano.

Una señora que aseguró trabajar para el doctor Juan Núñez dijo que «según tengo información le tiraron tiros a nuestro equipo, al de Juan Núñez»

El hecho ocurrió en la calle Juan Sánchez Ramírez, parte céntrica del municipio, donde se produjo la balacera que dejó tres personas heridas.

Una dirigente reconocida del Partido de la Liberación Dominicana denunció que su casa fue tiroteada.

«Cuando ellos escucharon tiros parece que se volvieron locos y comenzaron a tirar disparos. Sólo habíamos chicas y Eury Pérez que había llegado en ese momento. Mi casa fue tiroteada TOTALMENTE, está mi nevera tiroteada, mi puerta del frente me la derribaron», Dijo la dirigente del PLD.

Hasta el momento se desconocen los motivos del tiroteo, mientras el senador y presidente del senado Ricardo de los Santos, dijo que lamenta que los heridos solo pertenezcan al Partido Revolucionario Moderno.

Entre los heridos se encuentran Wanel Morel, cuñado del candidato a la Alcaldía por esa ciudad por el PRM Damián Núñez. También Alex Sacarías (el magnético), quien recibió heridas de balas en una pierna y Eurys Evamgelista, este último herido de gravedad.

Palabras del alcalde del Municipio

El alcalde del Municipio, Gaby Padilla negó haber participado de ese hecho violento y condenó la acción ocurrida. Esto, luego de que supuestamente los heridos inavandieran y tirotaearan una propiedad privada de una dirigente de la oposición.

«Estamos destrozados por la situación que ha pasado en nuestro municipio. Aclarar que no fue una trifulca. Aunque yo no estaba presente, las informaciones es que invadieron una propiedad privada de una joven dirigente del PLD, de nuestro esquipo, que es hasta una madre soltera y forzaron la puerta de su casa. O sea, creo que son prácticas que se deben eliminar en términos políticos. Y hacer un llamado a las autoridades que se deben preservar la tranquilidad y seguridad del pueblo. Aclarar que somos una familia honesta. Me he caracterizado por ser una persona que construye, no que destruye, este tipo de acciones nosotros la condenamos, no estanos de acuerdo», dijo el síndico Gaby Padilla.

Datos suministrados por Daury Reyes