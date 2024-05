Parroquia y Banco Popular construyen viviendas a familias pobres en Azua

En el distrito municipal El Rosario en Azua, la parroquia San Pablo construyó siete viviendas dignas a familias que viven en condiciones de vulneravilidad del sector Punta de Garza, con recursos donados por el Banco Popular.

“La casita mía era una casita de tabla, que eso con esfuerzo fue lo que como pobre yo pude hacer. Los ciclones acababan con todo esto, ya la casita casi derrumbada. Me siento muy agradecida de Dios y también del padre que nos eligió para hacer nuestra casa” expresó Bienvenida, beneficiada.

Mientras que Altagracia, otra beneficiado con una vivienda indicó “Estoy muy contenta hoy porque me han entregado mi hogar. Cada vez que venían estos ciclones no podía dormirme. Tenía que levantarme a las 2:00 de la mañana a salir huyendo. Todos los días me sentaba en esa goma a mirar mi casa que se estaba cayendo”

El sacerdote Rafael Cuello agradeció a la institución bancaria por mostrar solidaridad con las personas de escasos recursos.

“Para la construcción de estas siete casas ha sido precisamente el Banco Popular, al cual agradecemos infinitamente la intersección que ellos han hecho por esta gente necesitada”.

José Dolores Grullón, Obispo Emérito de San Juan de la Maguana, recordó que en el gobierno de Danilo Medina se construyó un complejo habitacional para la gente de Punta de Garza y aun continúan vacíos.

“Lo repartieron a personas que no lo necesitaban y todavía están vacíos y lo están vendiendo, entonces, cuando hagamos una obra, vamos hacerla bien hecha”

Por Marcos Lorenzo