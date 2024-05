Jefe de Misión de Observadores OEA garantiza estarán desplegados en todo país

Eduardo Frei, llamó a los ciudadanos a que ejerzan su voto de forma consciente

Ante las elecciones del próximo domingo en el país, el jefe de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eduardo Frei, manifestó que estarán desplegados en todo el país supervisando proceso electoral.

El expresidente chileno, Eduardo Frei, indicó que la misión de observadores, conformada por especialistas en diversas áreas, como la de género y la tecnología de punta, estará vigilante en el proceso electoral.

También habló de las preocupaciones que han manifestado los partidos de oposición sobre la utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral.

Añadió que la misión escucha a todos los dominicanos para cuando tenga que hacer el informe poder ser explícito con lo que exponga.

Frei recordó que la misión que encabeza no está para cambiar leyes en el país, sino para la cooperación, tranquilidad y transparencia de las elecciones.

“Aquí no venimos a cambiar leyes, no venimos a cambiar autoridades ni a hacer nombramientos. Venimos a apoyar a las instituciones del país de forma permanente, a apoyar a los ciudadanos con nuestra presencia para que haya un buen acto electoral, que se respeten las normas, que haya seguridad, que haya tranquilidad, que la gente pueda ir a votar, que no se produzcan líos cerca de los locales de votación y para que la gente exprese su votación”, manifestó.

Asimismo, llamó a los ciudadanos a que ejerzan su voto de forma consciente, ordena y cívica.

“Aquí la voz del pueblo es lo fundamental. Ya ha pasado toda la campaña y han escuchado de todas partes y por lo tanto, dejémoslos tranquilos (a los electores) para que puedan votar porque al final, la gente es muy sabia y normalmente vota por lo que es mejor para su país, en lo que cree en ese momento que es lo mejor para su país”, exhorta.

Sobre Misión de Observadores OEA

No busca intervenir, ni sustituir a ningún órgano electoral, sino aportar con un análisis objetivo que se traducirá en un informe posterior a las elecciones. Incluyendo recomendaciones y aspectos positivos del proceso.

Once miembros participarán en elecciones del domingo

Unos once miembros de la misión de observación electoral de la OEA estarán en tres provincias del Cibao. Con esto, realizarán la labor de supervisión del proceso electoral para la escogencia del presidente y miembros del congreso en los comicios.

Así lo informó Elvira Oianguren, coordinadora regional de la misión de observación electoral, durante una visita a la fiscalía de Santiago. Agregó que estarán diseminados en Santiago, Espaillat y Puerto Plata.