Una señora denuncia que su ex pareja la quiere matar

Santo Domingo, RD. – Con lágrimas en sus ojos y visiblemente angustiada una señora denunció que su ex pareja la persigue para matarla, luego de haber denunciado en la fiscalía que supuestamente un hijo de este agredió sexualmente a una hija suya.

A través de un vídeo transmitido en vivo en una cuenta de Facebook, la señora Laura Sofía Estévez, dijo que su ex pareja la tiene hastiada y le ha montado el asedio luego de que ella denunciara a su hijastro (hijo de su ex pareja) por supuestamente haber agredido sexualmente a su hija. Agregó que cuenta con el análisis del médico legista, que avalan la agresión sexual.

«Ser pobre no es fácil y luchar con personas que tienen poder y dinero no es fácil. Nadie se imagina la incertidumbre. Nadie se imagina el miedo y el temor que yo tengo, lo que estoy viviendo. Ese señor es militar y tiene un poder increíble. Yo soy sola, yo no abro mi puerta, me siento impotente. He perdido casi 40 libras».

Dijo la señora Laura Sofía Estévez.