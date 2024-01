La tristeza de una madre que lleva un año buscando a su niño desaparecido

El niño desaparecido vivía en el seno de una familia humilde, pero rodeado de mucho amor. Según el relato de su madre, era un niño alegre, cariñoso y defensor de los demás.

El año 2023 dejó una marca dolorosa en el núcleo familiar de muchos dominicanos. Según reportes, 373 personas desaparecieron de sus hogares, entre estas cifras está la perturbadora historia de Deliset Montero, madre de Frainer Ciprián, quien lleva más 350 días en busca de repuesta que arroje luz sobre la misteriosa desaparición de su vástago.

Con lágrimas en los ojos, sin fuerza para expresar su dolor y la mirada perdida, pasa sus días esta madre, tras la desaparición de su hijo de cinco años.

Narró al equipo de Reporte Especial con Julissa Céspedes que la situación es muy dolorosa.

Cuando tú te sientes así, te pone a pensar que, si está bien que le estarán haciendo… Porque él jugaba y jugaba, pero cuando llegaba su tiempo de irse a dormir el no hacía tiempo en casa. Cuando su papá se lo llevaba para su casa cuando él decía ‘yo me voy para donde mi mamá’ nadie lo paraba, él venía y lo traía porque él no quería estar allá

El niño de cinco años desapareció a tan solo 100 metros de su hogar. Desde entonces familiares y vecinos se han mantenido en una lucha constante.

Deliset Montero, de 25 años, madre del infante, narra que el trágico día de la desaparición del pequeño este se encontraba con ella en una banca de lotería donde labora. Alrededor de las 6:30 de la tarde, le dijo al menor que fuera a la casa, ubicada a dos esquinas de su trabajo, para que le buscara la leche de su hermano más pequeño. Esta madre nunca imaginó que ese sería el último día que vería el rostro de su hijo.

Yo duré más de una semana sin dormir, después me compraron pastillas para dormir y a si yo me ponía un chin no mucho, yo sentía que cuando yo serraba los ojos yo escuchaba, que me tocaban la puerta y yo me paraba varias veces a mirar, a veces yo me paraba en la madrugada y me paraba allá adelante en la puerta a mirar para la calle

Deliset Montero, madre de Frainer Ciprián