Smart Blessing Consulting, nueva estafa financiera que engaña a decenas

Santo Domingo, R.D.-La nueva historia de engaño financiero que se suma a los episodios de estafas que han afectado a cientos de personas en la República Dominicana. En esta ocasión, la denuncia recae sobre la empresa Smart Blessing Consulting y su propietario, Álvaro José Uribe Doñé, quien, al igual que otros presuntos estafadores, dejó a inversionistas con las manos vacías.

Un denunciante anónimo cuenta que se produjo un “efecto dominó de que fue cayendo una y cayeron las demás. Jairo dejó de pagar y como a los dos meses dejó de pagar. Álvaro también. Pero supuestamente Álvaro no tenía ninguna relación con Jairo o su negocio. El dinero de Smart Blessing no estaba donde Jairo estaba en Digital Kingdom. ¿Qué ocurre? Jairo deja de pagar, pero también deja de pagar digital y consecuentemente deja de pagar”.

La trama se desarrolla con la presentación de Smart Blessing Consulting, una empresa que, bajo la apariencia de legalidad con un Registro Nacional de Contribuyente, atrajo a inversores con la promesa de una rentabilidad mensual del 10 % sobre el monto invertido. Sin embargo, al igual que en casos anteriores, el gestor financiero que recibió sumas considerables de dinero ha desaparecido, dejando a sus víctimas en una situación financiera precaria.

Denunciantes explican modus operandi

Glennys Adames, denunciante, explicó a Reporte Especial que “han sido muchas las personas que tienen orden de arresto, querellas y las autoridades no han hecho nada. Entonces yo veo como que este caso no lo han tomado en cuenta. No importan, no le importa lo que está pasando muchas personas porque hay muchas personas que la están pasando muy difícil, a personas que se le han muerto parientes porque todo lo que tenían lo invirtieron y sus parientes han tenido que dejarlo morir porque no han tenido como ni siquiera para comprar los medicamentos”.

Los denunciantes señalan que las víctimas-inversionistas de Smart Blessing Consulting superan las 1,000 personas, y la suma involucrada supera los 400 millones de pesos, ya que la empresa exigía un capital mínimo inicial de 100 mil pesos.

Pedro Brand, centro de operación de Smart Blessing Consulting

El municipio de Pedro Brand se convirtió en el nicho de las presuntas actividades fraudulentas de Álvaro José Uribe Doñé. Allí numerosas personas aseguran haber sido víctimas de estafa. Entre ellas se encuentran los miembros de la familia Germán: Ana Paredes, de 52 años, y su hijo Yerson Germán, de 27, quienes invirtieron 500 mil pesos y 400 mil pesos de manera respectiva en la empresa Smart Blessing Consulting. Para llevar a cabo esta inversión, ambos recurrieron a préstamos en entidades bancarias.

Ana Paredes relata que porque “su hijo que estaba metido ahí ya. Y yo cogí ese préstamo. Dije que iba a invertir en un solar y luego después me dijo que no, pero sí, sí, ahí eso le va pagando a uno. Uno va invirtiendo lo que él le vaya pagando a uno y después ya uno termina la casa con esas ganancias y decidí entrar creyendo en que eso era verdad”.

Yerson Germán logró retirar beneficios tres veces, pero la fortuna no favoreció de la misma manera a su madre. Ana Paredes, quien solo recibió un desembolso antes de que las circunstancias comenzaran a complicarse.

Yerson Germán dice que “parecía legal porque fui una reunión con el señor Kenny en el cual nos reunimos los que íbamos a hacer nuevas inversiones. Y él nos mostró el esquema. Incluso nos mostró que ellos invertían en vender espacio en la nube, que ellos tenían tipo servidores con disco duro para venderle espacio a Google, a Apple. Y yo confié porque yo sé que eso sí paga, que eso da dinero”.

Quienes son los dueños de Smart Blessing Consulting

La empresa Smart Blessing Consulting es propiedad de Álvaro José Uribe Doñé, su actual pareja Francelis Hernández y su expareja Domerys Ramírez. Sobre esta entidad comercial y las personas mencionadas, recaen al menos 70 querellas y órdenes de arresto desde hace un año, pero hasta el momento no han sido ejecutadas.

Conforme un documento del Ministerio Público, el 07 de junio del 2023 el magistrado Joan Eduardo Rodríguez Cruz emitió una orden de arresto en contra de Álvaro José Uribe Doñé por el caso que se le sigue en Santo Domingo Oeste a cargo de fiscal Jose Lenin Hernández.

Muchos de los denunciantes se preguntan: ¿Quién es Álvaro José Uribe Doñé? Lo que se sabe de él es que tiene alrededor de 35 años y es padre de tres hijos. En el año 2017, trabajó como gestor cultural en Progresando con Solidaridad, donde en ese momento devengaba un salario de 27 mil pesos.

De tener una vida llena de precariedades y de haberse criado en una zona empobrecida de Pedro Brand, Álvaro Uribe en menos de 4 años se convirtió en una persona que disfruta de lujos.