La financiera Credit City se habría aprovechado de la necesidad económica de una mujer para otorgar un préstamo con intereses abismales. La mujer denunció que mediante una trama de engaño y desinformación, la empresa la habría llevado a una espiral de intereses y pagos sin fin, dejándola en una pesadilla financiera.

En el país el mercado de los préstamos informales ha demostrado ser altamente rentable. Sin embargo, esta lucrativa actividad no beneficia a los clientes, sino a los prestamistas informales que, aprovechando la falta de conocimiento sobre otras opciones formales y seguras, atraen a personas en busca de soluciones financieras rápidas y aparentemente fáciles.

La denunciante relata que, en virtud de haber sido favorecida recientemente con un préstamo hipotecario, se inclinó por una entidad financiera en lugar de una institución bancaria de renombre. Movida por la ilusión de resolver sus apremiantes necesidades financieras con celeridad, depositó su confianza en Credit City, sin percatarse de las artimañas que, tras una fachada engañosamente afable, habrían de sumergirla en un mar de infortunios.

“Yo no tuve que buscar carta de banco, ni carta de trabajo, ni recomendación, nada. Yo. Él hizo esa llamada y a la. A los 45 minutos ya yo estaba en la financiera con el dinero desembolsado. Cuando la persona que me atendió en ese tiempo yo le aclaré que era un préstamo a cuatro años, porque yo no suelo tomar préstamos a más de ese tiempo. ¿Eh? Y ella me dijo que sí”, explicó.