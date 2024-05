Un vigilante de una planta de gas en Sabaneta denuncia asalto

Santiago, RD.- Un vigilante de una planta de gas en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, denunció que fue asaltado y torturado por supuestos extranjeros.

Aquiles Robles Mejía, quien fue víctima de una agresión, confesó que los atacantes lo agredieron cuando este se encontraba cumpliendo con su jornada laboral. Los supuestos malhechores lo despojaron de un motor y la escopeta.

Mejía, también detalló que los bandidos aprovecharon que este se encontraba acampando para evitar mojarse, esto debido a las fuertes lluvias registrada las últimas horas.

Del mismo modo, narro que los ladrones tenían la intención de ingresar a la oficina de la estación de combustible.

“Me agarraron por el cuello, me amarraron y estaban forcejando para entrar a la oficina”, aseveró.

“Ellos me amenazaron pero no tenían como intención de quitarme la vida. Me dejaron amarrado pero yo me solté”, finalmente concluyó.

Aquiles colocó su denuncia en la Dirección Regional Policía Nacional de La Vega.