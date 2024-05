Alcalde de Palenque denuncia irregularidades en ayuntamiento

San Cristóbal, RD. – El alcalde del municipio de Palenque, denunció defalco y serias irregularidades en ese cabildo, por lo que pidió a las autoridades competentes que se audite y se investigue a la pasada gestión en torno a lo sucedido en esa demarcación sureña.

“Palenque es un sitio turístico, nos urge limpiarlo, porque del turismo vive mucha gente en Palenque”. Así se expresó el nuevo ejecutivo municipal de Palenque, Miguel Valera, quien pidió la intervención urgente del gobierno a los fines de recatar esa institución.

“El ayuntamiento lo encontramos desbaratado, no hay nada, no hay gasoil, no hay nada, los inmuebles, los materiales gastables, no hay nada”.

En torno al tema financiero, Valera sostuvo que un ciclón batatero arrasó con los recursos de ese entidad, al punto que ese ayuntamiento actualmente tiene deudas millonarias. “Encontramos cuarenta mil pesos en fondos y una deuda de aproximadamente un millón setecientos mil pesos”, fueron las palabras de Valera con respecto al tema.

El alcalde Miguel Valera, indicó que con la ayuda de peloteros, empresarios, comerciantes y amigos, tiene previsto realizar un operativo para limpiar ese citado municipio.

Valera, al asumir a su nuevo cargo el 24 de abril, en su primer discurso como síndico, se comprometió frente a los regidores electos, sus suplentes, funcionarios gubernamentales e invitados especiales a eficientizar la limpieza y ornato municipal. Agrego que trabajará en la recuperación de espacios públicos, reparar aceras y contenes. Finalmente prometió el acondicionamiento de parques y el cementerio de esa localidad.

El nuevo ejecutivo municipal precisó que su gestión será abierta y participativa. El acto de juramentación del alcalde Valera y los regidores se realizó en la explanada frontal del ayuntamiento.

Por Carlos Valdez