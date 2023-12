Estoy rehabilitándome para una mejor vida, relato de un adicto a las drogas

En el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes varios adictos a las drogas en Hogar Crea cuenta como llegaron hasta ahí

Santo Domingo, R.D.-Al explorar el complejo tema del consumo de drogas, resulta evidente que no existe un perfil uniforme que permita identificar de manera clara a una persona adicta. Dentro de esta diversidad, algunos individuos se catalogan como adictos funcionales, siendo capaces de mantener una fachada de normalidad frente a los demás, al menos durante ciertos momentos de sus vidas.

La historia de Arturo Arias, de 32 años, ejemplifica esta dualidad. A primera vista, podría ser difícil discernir su lucha contra la adicción, ya que ha desarrollado habilidades para ocultar sus desafíos internos detrás de una apariencia que sugiere que todo está en orden.

“¿Qué tú haces aquí? Bueno, me estoy rehabilitando para una mejor vida. Tratando de que el sufrimiento que mi madre y el tormento a tenido durante unos años. Pero tú estabas viejo cuando consumiste? Ya estaba grande. Sí. ¿Y que tú hacías consumiendo? Mi consumo empezó ya, Eh, unos 20 y pico. Pero anteriormente empecé unos 17 o 18. Lo único que el consumo era poquito, que. Consumía lo primero que consumía. Cigarro. ¿Cigarrillo? Sí. ¿Y qué pasó después? Luego de que consumo cigarro, usado marihuana”, explica Arturo a la periodista.

Un tío le dio la primera cocaína

Arturo cuenta que un tio le dio a guardar cocaína. Ahí comenzó a aumentar su adición y querer experimentar algo más fuerte que la marihuana.

Él pensó que yo era de confianza por el momento y que de dárselo a otra persona era como tirarlo al mar. Y cuando el tío se dio cuenta que le probaste la marihuana, la cocaína. Él no se dio cuenta hasta los muchos días. Ya yo cuando él vino a darse cuenta, ya yo hubiese con compré de mi dinero. Así comenzó Arturo a consumir cocaína.

“Julissa: ¿Cómo te hiciste un adicto? Cuando ya empiezo a trabajar, a producir mi propio dinero y ya que hubiera probado ese tipo de sustancia, me sentía bien cuando empezaba a tomar alcohol. Quería estimularme. Ya lo hago muy frecuentemente” , así iba creciendo su adición.

La adición lo lleva probar algo más peligroso

¿Y cómo saltaste de la cocaína al crack? Bueno, de la cocaína, el crack. Yo salto de una manera, como yo diría. Como algo hasta fuera de lógica, porque alguien me dice Mira, yo preparo algo que te va a gustar muchísimo y yo simplemente entro en el juego simplemente y llanamente así. ¿Y quién te lo dijo? Eso era un seguridad de un residencial cerca de donde yo vivía y trabajaba. Y él sabía que tú consumías. No. ¿Y cómo te la ofreces? Porque él sabía que yo consumía cocaína. Lo que no sabía que consumía era crack. Crack. ¿Y qué te pasó cuando lo probaste? Bueno, cuando lo pruebo, prácticamente me saca del mundo.

Julisa: ¿Ha sentido ganas de irte? Sí. ¿Cómo lo controla? Bueno, dándole un retroceso para atrás. Me aíslo un poquito y digo pa volver pa la calle, a volver a consumir droga, a que mi mamá empiece a llorar de nuevo, a que mi mamá no pueda comer porque ella sepa que yo estoy estimulado y así sucesivamente.

En Hogar Crea se afrontan no solo las problemáticas de adicciones en jóvenes, sino también cuestiones vinculadas con la conducta.

Por Ángela Ramirez, Reporte Especial con JC