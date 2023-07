El consumo de fentanilo, un poderoso analgésico derivado de los opioides, ha comenzado a infiltrarse en República Dominicana, generando preocupación en diversos sectores del país. Los riesgos, consecuencias y efectos terribles de esta droga resuenan como el estruendo de una ambulancia en el sistema de salud dominicano.

Aunque el origen y el sector que abastece el consumo de fentanilo aún no son claros, algunos especialistas sugieren que la fuente podría estar sorprendentemente relacionada con clínicas y hospitales. Se plantea que las ampollas usadas en estos centros podrían estar siendo desviadas y terminar en el mercado ilegal, lo que facilitaría el acceso de los adictos a esta droga.

El consumo de drogas en República Dominicana ha experimentado un drástico aumento en las últimas décadas. Datos oficiales indican que para el año 2016 había alrededor de 300 mil usuarios de distintos tipos de sustancias prohibidas en el país, pero se sospecha que la cifra real podría ser aún mayor debido a la falta de estadísticas claras.

El fentanilo es una droga extremadamente potente, cien veces más poderosa que la morfina, lo que la convierte en un enemigo invisible y letal. Su capacidad para imitar las endorfinas naturales del cuerpo lo hace altamente adictivo, y su mezcla con otras sustancias en el mercado negro aumenta la toxicidad y los riesgos de daño permanente para los consumidores.

El uso descontrolado del fentanilo ha llevado a una epidemia que ha cobrado miles de vidas en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Australia, y República Dominicana parece estar convirtiéndose en su nuevo nicho.

Las consecuencias del consumo de fentanilo son devastadoras, generando adicción en poco tiempo y afectando el sistema nervioso central y la conectividad cerebral. Además de los problemas físicos y mentales, la adicción al fentanilo también repercute en áreas sociales, familiares y económicas.

La dosis letal de fentanilo es extremadamente pequeña, apenas dos miligramos en polvo o uno si es inyectado, lo que hace que sea fácilmente traspasada en el mercado ilegal donde las dosis no están controladas.

En República Dominicana, la preocupación por el consumo de fentanilo ha llevado a buscar posibles involucrados, y se sugiere que clínicas y hospitales podrían estar vinculados a este tráfico oscuro.

En el país, el auge del consumo de drogas incalculable, en 1975 se contabilizaba que en el país había alrededor de 30 mil consumidores de estas sustancias ilícitas: para el año 2016, esa cifra había experimentado un drástico incremento, alcanzando un promedio de 300 mil usuarios de distintos tipos de sustancias prohibidas. Estos datos provienen de las últimas cifras oficiales obtenidas a través de una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Drogas a estudiantes de enseñanza media, aunque es probable que la cifra real, en la actualidad, sea aún mayor.

En el país, la falta de estadísticas claras de consumo, también dificulta conocer el número preciso de personas que mueren a causa del consumo de drogas. Sin embargo, un estudio realizado por el Centro de Orientación e Investigación Integral ha arrojado resultados preocupantes. En el año 2022, se estima que al menos 27 personas perdieron la vida debido a una sobredosis de narcóticos, entre las cuales podría figurar el fentanilo, como uno de los agentes implicados en estas tragedias.

“Aquí no hay método de detección, o sea, instrumentos donde tú te pueda dar positivo a las pruebas doping, por ejemplo, de fentanilo. Aquí no existen todavía no lo hay, como tampoco hay los Lo que funciona como la naloxona, como un antídoto para cualquier persona que esté bajo un estado de intoxicación de fentanilo, tampoco lo hay. Entonces, realmente la forma de detección de ese tema es el paciente en sí es observar el paciente y mirar la sintomatología. ¿Lo hay? Claro que lo hay. Y ha habido muertes. O sea, aquí hay muertes. Lo que pasa es que tú no lo puedes, este no lo al no poder detectarlo, tú se lo atribuyes a paro respiratorio o a paro de corazón, a cualquier otra cosa, a heroína”, sugirió el psicólogo Mirón Swiatkowski.