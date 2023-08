Reporte Especial | CONANI recibió 289 bebés abandonados entre enero-julio 2023

Santo Domingo, R.D.-El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) acogió 289 niños abandonados por sus padres en los primeros siete meses de este 2023.

El dato es parte de la investigación Abandono infantil en RD: Una realidad que no podemos ignorar desarrollada por el programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes.

Según el informe de CONANI, se registró la acogida de 289 niños, con edades comprendidas entre 0 y 2 años, en hogares de paso debido a situaciones de abandono.

El dato revela que en el transcurso de este año cada 17 horas, en promedio, CONANI brindó refugio a un niño en abandono.

Asimismo, desde el año 2013 hasta junio de 2023, según los datos proporcionados por CONANI, se acogieron en sus hogares de paso a un total de 1,228 niños y adolescentes en situación de abandono.

La institucion ha tenido madres embarazadas que antes de dar a luz se acercan y han hecho el proceso, el debido proceso y han dicho mira, esto es una entrega voluntaria y yo quiero que el Conani se haga cargo porque no estoy en las condiciones tal vez de asumirlo.

Detrás de las estadísticas, hay una historia que contar de cada bebé abandonado a su suerte. El 30 de mayo de 2023, se halló a una recién nacida envuelta en una toalla blanca dentro de una bolsa. Justo frente al Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal.

De manera similar, el 1 de agosto de 2023, se encontró a otra recién nacida. Aún unida por el cordón umbilical, en una cañada cerca del kilómetro 13 de la autopista Duarte.

El 3 de febrero del 2022, se encontró a un bebé de nacionalidad haitiana. Con aproximadamente un mes de edad, en la avenida María Trinidad Sánchez en Mao. Doce días después, el 15 de febrero de 2022, una niña de 7 meses abandonada en una acera en Cienfuegos, Santiago. El 25 de marzo, del mismo año, los bomberos rescataron a una recién nacida arrojada en una letrina en La Vega.

Como resultado de último acto, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia impuso tres meses de prisión preventiva a dos ciudadanos haitianos, identificados como los padres de la bebé.

El 12 de septiembre de 2022, los residentes de San Francisco de Macorís y agentes de la Policía rescataron a un recién nacido con el cordón umbilical aún unido. Esto, después de que su madre, de nacionalidad haitiana, lo abandonara en una caja de cartón en un basurero.

Una beba se encontró el 7 de diciembre de 2022 en la garita frontal del Ministerio de Medio Ambiente. Luego, tan solo 13 días después, el 20 de diciembre, la Policía Nacional rescató a otro recién nacido que abandonado en una propiedad agrícola en la provincia de Barahona.

Se estima que, entre 2013 y junio del 2023, cada tres horas en promedio, CONANI, acogió en sus hogares de paso un niño en estado de abandonado.

De acuerdo con los registros de CONANI, durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016, se brindó acogida a 282 niños y adolescentes en hogares de paso, después de ser abandonados.

Para el próximo trienio, es decir 2017 – 2019 se observó un incremento exponencial, con un total de 373 niños y adolescentes que ingresaron en hogares de paso tras su abandonos. Luego, para el periodo 2020-junio 2023 aumentó a 473 niños abandonados.

Cuando van a tomar una decisión de abandonar un niño, que no lo dejen en lugares que lo expongan a riesgos. Y se acerquen también a nosotros y que no se lo entreguen tampoco a particulares. La ley dice que toda persona que quiere entregar un niño debe entregarlo a CONANI, no puede entregarlo a una tercera persona.

Aly Peña, encargada del departamento legal de CONANI,