En la República Dominicana, una creciente preocupación surge en torno a las prácticas comerciales de las empresas prestamistas, como lo demuestran los testimonios de denunciantes que han experimentado problemas financieros y enfrentamientos legales.

En el país hace mucho tiempo se eliminó usura como delito, permitiendo a las instituciones bancarias y a prestamistas cobrar intereses a discreción. Como resultado, los usureros prosperan a expensas de los menos afortunados, siendo común encontrarlos en los alrededores de los centros laborales, especialmente en días de pago.

A lo largo de los años, las estadísticas de Proconsumidor han revelado un aumento constante en las denuncias recibidas, pintando un panorama preocupante de las prácticas comerciales en el país. Desde el año 2018 hasta la fecha actual, se ha observado una tendencia creciente en la presentación de quejas y reclamaciones por parte de los consumidores, evidenciando la persistencia de problemáticas en diversos sectores comerciales.

En el transcurso del primer semestre de 2023, las estadísticas de denuncias recibidas por Proconsumidor continúan reflejando patrones preocupantes en el ámbito del consumo. Entre enero y junio, se han registrado 448 denuncias por cambios o devoluciones, 91 denuncias relacionadas con bienes defectuosos o viciados, 454 denuncias por incumplimientos o retrasos.

La problemática relacionada con el incumplimiento de garantía ha sido motivo de 165 denuncias. Por último, se han presentado 73 denuncias por mediación financiera, resaltando la importancia de promover prácticas económicas justas y transparentes.

Carlos de la Cruz relata su experiencia con Soluciones García. Según su testimonio, inicialmente mantuvo una relación laboral y de amistad con Jose García y, en un momento dado, le tomó un celular de su financiera.

“El celular me iba a salir en 18.500 $. Le firmo un acuerdo. Di un avance de 8.000 $. En ese transcurso yo le había determinado una parte de trabajo a él. Me voy para Haina, para una empresa que me contrataron. Duró dos semanas fuera de Bonao. Cuando vengo ya encuentro la suma del celular que debo. Lo mismo, lo mismo que costaba el teléfono y un chin más”, puntualizó.