Primeros nombres revelados en la lista del caso de Epstein

Más de 150 nombres asociados con el financiero caído en desgracia y agresor sexual Jeffrey Epstein han comenzado a desvelarse este miércoles como parte de un acuerdo entre la presunta víctima Virginia Giuffre y la asociada de Epstein Ghislaine Maxwell, exponiendo a figuras como el príncipe Andrés, el ex presidente Bill Clinton y el profesor de derecho Alan Dershowitz y muchos más algunos invitados frecuentes de Epstein y otros sin mucha conexión a un nuevo escrutinio (todos los enumerados han negado cualquier indicio de delito).

Las siguientes menciones proceden de los 45 documentos judiciales del caso, que anteriormente tenían redactada mucha información, incluidos los nombres de las presuntas víctimas de Epstein y de sus socios.

El ex presidente Bill Clinton: «Sabía que Epstein tenía tratos con Bill Clinton. Dijo una vez que a Clinton le gustan jóvenes, refiriéndose a las chicas». (Anexo 12, declaración de Johanna Sjoberg en 2016).

«Ya he sufrido una pérdida tan terrible y dolorosa en los últimos días que ni siquiera puedo ver cómo será la vida después de la prensa. ¿Cuál es mi relación con Clinton? Andrew sigue y sigue. Descansemos hasta el lunes. Necesito espacio en la cabeza» (Anexo 1, correo electrónico enviado por Ghislaine Maxwell a Philip Barden y a su agente de prensa, Ross Gow).

No recuerdo haber comido con ellos, pero para que quede claro, las acusaciones de que el presidente Clinton comió en la isla de Jeffrey son 100% falsas». P: «¿Pero puede haber tenido una comida en el avión de Jeffrey?» R: «Estoy seguro de que comió en el avión de Jeffrey». (Anexo 4, declaración de Maxwell).

Todo relacionado con Bill Clinton fue negado

P: «¿Se reunió con … Bill Clinton?» R: «No». P. «¿Vio a Bill Clinton en la isla?». R. «No». P. «¿Vio a Bill Clinton en un helicóptero pilotado por Ghislaine Maxwell?». R. «No». (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

Príncipe Andrés: «La acusada Maxwell incluso testificó que no recordaba haber tenido a la Sra. Giuffre en su casa de Londres con el príncipe Andrés. La acusada se aferró a esta increíble historia a pesar de los registros de vuelo que establecían que había viajado a Londres con la Sra. Giuffre y a pesar de una fotografía en la que aparecían los tres –la Sra. Giuffre, el Príncipe Andrés y la acusada– juntos en la casa de la acusada». (Anexo 6).

«Subí y vi a Virginia, Jeffrey, el príncipe Andrés, Ghislaine en la habitación. En un momento dado, Ghislaine me dijo que subiera, y fuimos a un armario y sacamos una caricatura del príncipe Andrés y la bajamos…. Pusieron la marioneta en el regazo de Virginia y yo me senté en el regazo de Andrés, y pusieron la mano de la marioneta en el pecho de Virginia, y Andrés puso su mano en mi pecho, y se hicieron una foto». (Anexo 12, declaración de Sjoberg, en la que describe un viaje en 2001 a la casa de Epstein en Nueva York).

Hasta Trump es mencionado

El ex presidente Donald Trump: «El piloto me dijo que volviera y le dijera a Epstein que no podíamos aterrizar en Nueva York y que íbamos a tener que aterrizar en Atlantic City. Jeffrey dijo, Genial, llamaremos a Trump e iremos a… no recuerdo el nombre del casino, pero iremos al casino». (Anexo 12, declaración de Sjoberg, describiendo un viaje de 2001 que incluía una parada en el casino de Trump). P: «¿Alguna vez le dio un masaje a Donald Trump?». R: «No». (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

El mago David Copperfield: P: «¿Observó que David Copperfield fuera amigo de Jeffrey Epstein?». R: «Sí». P. «¿Copperfield habló alguna vez con usted de la relación de Jeffrey con chicas jóvenes?». R. «Me preguntó si era consciente de que se pagaba a chicas para que encontraran a otras chicas». (Anexo 12, declaración de Sjoberg, describiendo una cena en casa de Epstein).

Michael Jackson: «Conocí a Michael Jackson en la casa de Jeffrey en Palm Beach». P: «¿Le dio un masaje?» R: «No lo hice». (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

El multimillonario cofundador de Highbridge Capital, Glenn Dubin: P: «¿Alguna vez dio instrucciones a Johanna Sjoberg para que diera masajes a Glenn Dubin?». R: «No creo… no lo recuerdo». (Anexo 3, declaración de Maxwell).

«Y cuando dicen masaje, significa erótico, ¿de acuerdo? Ese es el término que le dan. Creo que hay muchos otros testigos que pueden dar fe de lo que realmente significa masaje. Y le estoy diciendo que Ghislaine me dijo que fuera a ver a Glenn Dubin y le diera un masaje, lo que significa sexo». (Anexo 19, declaración de Giuffre).

Todo una elite de politicos

Ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson: P: «Ghislaine Maxwell le dijo que le diera un masaje a Bill Richardson, ¿correcto?». R: «Correcto». (Anexo 19, declaración de Giuffre).

P: «¿Conoció al gobernador Bill Richardson de Nuevo México?» R: «Hmm, quiero decir que se suponía que iba a venir a cenar cuando estuvimos en Nuevo México. No sé si le conocí. Creo que él y Ghislaine cenaron separados de mí». (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

Abogado Alan Dershowitz: «Una de esas personas poderosas con las que Epstein obligó a la entonces menor desconocida nº 3 a mantener relaciones sexuales fue el ex profesor de Derecho de Harvard Alan Dershowitz, amigo íntimo de Epstein y conocido abogado defensor criminalista. Epstein obligó a la desconocida nº 3 a mantener relaciones sexuales con Dershowitz en numerosas ocasiones mientras era menor de edad, no sólo en Florida sino también en aviones privados, en Nueva York, Nuevo México y las Islas Vírgenes de EE.UU.». (Anexo 9).

«Dershowitz acudía ‘con bastante frecuencia’ a la mansión de Epstein en Florida y recibía masajes mientras estaba allí» (Anexo 18, testimonio jurado del ama de llaves de Epstein, Juan Alessi).

«Dershowitz estuvo presente solo en la casa de Epstein, sin su familia, en presencia de chicas jóvenes». (Anexo 18, testimonio jurado del ama de llaves de Epstein, Alfredo Rodríguez).

«A medida que avanzaba la acción por difamación, Dershowitz citó a la Sra. Giuffre a una deposición… Durante la deposición, la Sra. Giuffre declaró específicamente que «decido no renunciar a mi privilegio abogado-cliente en este momento». La Sra. Giuffre también negó que Cassell y Edwards la hubieran presionado alguna vez para que identificara a alguien como implicado en sus abusos sexuales. (Anexo 18, respuesta de Giuffre a las acusaciones de Dershowitz contra ella y sus abogados).

Mas implicados con el caso de Epstein

Thomas Pritzker, multimillonario heredero de los Pritzker y presidente ejecutivo de los hoteles Hyatt: P: «Si le hiciera la pregunta de cuántas veces se ha acostado con Tom Pritzker, ¿sabe lo que significa esa pregunta?». R: «Creo que sí». P: «De acuerdo. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta?». R: «Creo que estuve con Tom una vez». (Anexo 38, declaración de Giuffre). P: «¿Recuerda haberse reunido con Tom Pritzker?» R: «No.» (Anexo 12, declaración de Sjoberg).

Negó haberse reunido con una serie de famosos

En su declaración, Sjoberg –que testificó que trabajó para Epstein de 2001 a 2006 negó haberse reunido alguna vez con una serie de personajes famosos en relación con Epstein, entre ellos el ex primer ministro israelí Ehud Barak (o cualquier otro primer ministro), Naomi Campbell, Al Gore, Dershowitz, Les Wexner, Kevin Spacey y George Lucas. Reconoció, sin embargo, que «había otras personas famosas, quizás, que estaban cerca de la casa de Jeffrey y que usted no conoció».

¿Más nombres?

No está claro cuánto tardarán en hacerse públicos todos los nombres y documentos desclasificados. Dos personas están apelando para mantener sus nombres ocultos, incluyendo a una persona descrita como «Doe 110», un individuo cuyo «nombre y asociación con Epstein ha sido ampliamente publicitado por los medios de comunicación». Su apelación sigue pendiente. Otra persona en el caso, identificada sólo como «Doe 107», ya había estado luchando para mantener su nombre sellado, argumentando que «se enfrenta a un riesgo de daño físico en su país de residencia». El juez ha pedido a «Doe 107» –que no figuraba entre los nombres a desclasificar– que aporte información adicional en apoyo de su caso antes del 22 de enero.

Lo que no se sabe

¿A quién más incluirán los nombres no desclasificados, o qué dirán los documentos no redactados? Se cree que la lista completa de nombres incluye a víctimas, asociados y empleados de Epstein, lo que podría implicar más nombres de alto perfil además de los publicados el miércoles. La presentación judicial que enumera los nombres que serán desprecintados señala que la mayoría de las personas ya han tenido su asociación con Epstein reportada públicamente en los medios o en la corte, y aunque existe la posibilidad de que salgan a la luz afirmaciones explosivas sobre figuras de alto perfil, Preska señaló que la información que involucra a muchas de las personas listadas que será desprecintada «no es salaz.»

Varios nombres permanecerán ocultos en el caso. Esos asociados, a los que se hace referencia en los documentos judiciales como «J. Doe», incluyen a múltiples presuntas víctimas cuyas acusaciones no se han hecho públicas, al dictaminar el tribunal que sus intereses de privacidad pesan más que el interés público en que sus nombres sean desvelados. Otros cuyos nombres permanecen sellados incluyen a alguien que fue erróneamente identificado y caracterizado como «presunto autor» en una fotografía y dos personas descritas por el tribunal como «forasteros clásicos, periféricos a los acontecimientos en cuestión.» El Herald ha dicho que apelará la decisión de mantener ocultos esos nombres.

Antecedentes clave

Giuffre demandó a Maxwell en 2015, acusando al socio de Epstein de «someter injustamente a Giuffre al ridículo público, el desprecio y la deshonra» al tratar de desacreditar las afirmaciones de la supuesta víctima sobre Epstein y pintarla como una «mentirosa». Aunque la demanda se resolvió en 2017, el Herald ha pasado los años siguientes luchando para que la información del caso sea desvelada, y la última lista de nombres sigue a una avalancha de otros documentos desvelados en el caso, revelando nuevas denuncias de abusos sexuales; que el ex presidente Donald Trump aparecía en los registros de vuelo de Epstein; y Giuffre testificando que Clinton visitó la isla privada de Epstein, lo que él niega.

Epstein, que murió en prisión en 2019, presuntamente abusó de más de 100 víctimas entre 2002 y 2018, y el financiero ha estado vinculado a una serie de figuras de alto perfil, incluidos los multimillonarios Bill Gates y Glenn Dubin y Noam Chomsky, aunque no han sido acusados de ningún delito. Maxwell fue condenado a 20 años de prisión en 2022 por colaborar en los abusos de Epstein y conspirar con él para abusar sexualmente de menores. Giuffre demandó por separado al príncipe Andrés por abusos sexuales, demanda que se resolvió extrajudicialmente.

Con información de Forbes.