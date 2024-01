Bill Clinton ignora el caso Jeffrey Epstein y se pasea por calles de San Miguel de Allende

Bill Clinton fue captado caminando por las calles de San Miguel de Allende aparentemente sin importarle el escándalo de Jeffrey Epstein.

Estaos Unidos.- En medio del escándalo por el caso Jeffrey Epstein por la publicación de la “lista negra” de personalidades ligadas al multimillonario en la que es mencionado, el expresidente Bill Clinton fue captado mientras se paseaba tranquilamente por las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato.

Recientemente, una foto de Bill Clinton en calles de San Miguel de Allende comenzó a circular en redes sociales, incluida una publicación del presidente municipal de dicho “pueblo mágico”, Mauricio Trejo Pureco, quien confirmó que el presidente de Estados Unidos se encontraba de visita en ese destino turístico.

El edil destacó en su publicación que Bill Clinton “se pasea tranquilo y seguro” por las calles de San Miguel de Allende y aprovechó para darle la bienvenida.

“Hasta Bill Clinton se pasea tranquilo y seguro por las calles de San Miguel de Allende disfrutando de su belleza única y amabilidad de los sanmigielenses. Welcome MR. PRESIDENT! Por eso somos BEST SMALL CITY OF THE WORLD!!!”, expresó el alcalde de citado pueblo mágico de Guanajuato.

¿Bill Clinton ligado al caso Jeffrey Epstein?

En los registros judiciales recién publicados del caso Jeffrey Epstein se menciona a una larga lista de personajes de alto perfil que tuvieron algún tipo de relación con el fallecido multimillonario acusado de pedofilia, en la que se incluye a Bill Clinton.

Según los documentos, Johanna Sjoberg — quien acusó a Epstein y al príncipe Andrés de abuso sexual— testificó que Jeffrey Epstein alguna vez le comentó que a Bill Clinton “le gustan las jóvenes”, en alusión a las niñas.

Vale la pena recordar que Bill Clinton fue señalado de haber sostenido una relación sexual con Monica Lewinsky cuando era becaria de la Casa Blanca a los 22 años de edad mientras él era presidente de Estados Unidos.

Además, salió a la luz un testimonio de la exposa de Epstein, Ghislaine Maxwell, en la que confirmó que Bill Clinton había viajado a bordo del jet privado de su expareja, pero no especificó cuántas veces.

Hasta ahora es de conocimiento público que Clinton viajó en el jet de Jeffrey Epstein en lo que se señaló como “viajes humanitarios a África” a principios de la década de los años 2000; en ese momento, el exmandatario elogió a Epstein como un “filántropo comprometido”, aunque posteriormente declaró que tiempo después cortó los lazos con él.

Caso Jeffrey Epstein: Ninguna implicación ilegal de Bill Clinton ha sido comprobada

Hasta ahora, en los documentos revelados no existe ninguna implicación de ilegalidad por parte del expresidente Bill Clinton en el caso; sin embargo, representantes del exmandatario refirieron que en 2019 Bill Clinton declaró que “no sabe nada” sobre los delitos de Jeffrey Epstein.

En una declaración hecha en 2019 por el expresidente de Estados Unidos refirió que en sus viajes a bordo del avión de Epstein lo acompañaban personal federal y simpatizantes de su organización benéfica.

En específico, Clinton afirmó que viajaban junto con él sus destacamentos del Servicio Secreto.

Los documentos judiciales incluyen una sección en la que el abogado de Maxwell intenta desacreditar un reporte de medios de comunicación sobre que, poco después de dejar el cargo en enero de 2001, Bill Clinton habría viajado a la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe.

De acuerdo con el abogado, si lo anterior fuese verdad, los agentes del Servicio Secreto habrían tenido que presentar registros de viaje.

Con información de sdpnoticias.