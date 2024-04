Rey Carlos III retomará sus actividades públicas tras período de tratamiento contra el cáncer

El rey británico Carlos III, retomará la próxima semana sus actividades públicas tras un período de tratamiento y recuperación por el cáncer que padece.

En un comunicado, el palacio de Buckingham, reveló que el martes 30 de abril el rey y la reina Camila realizarán una visita conjunta a un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes.

El portavoz de Buckingham dijo que, «Su majestad, el rey, reanudará en breve sus actividades públicas tras un período de tratamiento y recuperación tras su diagnóstico de cáncer. Sus médicos consideran que los progresos realizados hasta el momento son «muy alentadores» y siguen siendo optimistas».

